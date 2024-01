Sonic Superstars per Nintendo Switch a soli 38,99€ su Amazon

Il videogioco Sonic Superstars per Nintendo Switch è in queste ore in offerta su Amazon a 38,99 euro, grazie al 35% di sconto sul prezzo consigliato di 59,99 euro. La disponibiltà del prodotto è immediata. Ecco il link all'offerta.

Il titolo di SEGA Sonic Superstars è un classico che non tramonta mai. Adatto per bambini dai 3 anni in su, è un gioco conosciuto e amato da tutti in maniera incondizionata, anche sulle piattaforme moderne.

Sonic Superstars per Nintendo Switch in sconto del 35% su Amazon

Con Sonic Superstars i giocatori possono scegliere di vestire i panni del loro personaggio preferito tra Sonic, Amy Rose, Knuckles e Tails. L'obiettivo è di sconfiggere il nemico pubblico numero uno: il Dr. Eggman, spalleggiato da Fang.

Durante la loro avventura, gli utenti sono invitati a scoprire il potere dei Chaos Emerald, grazie ai quali è possibile compiere un percorso un po' più semplice. Ancora meglio se si riesce a sprigionare il potere dei Chaos Emerald Moltiplica.

Da notare infine la modalità multigiocatore, grazie alla quale è possibile affrontare l'intero viaggio in compagnia di altri 3 giocatori (4 se si include il giocatore principale).

Sonic Superstars per Nintendo Switch è in offerta a soli 38,99 euro sul sito amazon.it. Il videogioco è venduto e spedito da Amazon, ciò vuol dire quindi che gli utenti Prime godono non solo delle spese di spedizione gratuite ma anche della consegna ultra-rapida. E proprio la disponibilità immediata fa sì che sia possibile ricevere il pacco a casa già nella giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.