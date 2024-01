Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch crolla a 24,99€ su Amazon

Il videogioco Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch fino alla fine della giornata odierna lo troviamo in offerta su Amazon a 24,99€ invece di 39,99€, grazie allo sconto del 38% che permette di risparmiare circa 15€ rispetto al prezzo originale. Ecco il link all’offerta.

Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch è sicuramente un videogioco molto interessante per gli appassionati della nota console: tra i suoi principali punti di forza si annoverano la grafica e il gameplay di gran lunga superiori rispetto alle passate edizioni.

Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch in sconto del 38% su Amazon

Acquistando questo videogioco potrai unirti a Sonic in un'affascinante avventura. La missione è liberare i wisp, gli alieni che il malvagio Dr. Eggman ha sequestrato per alimentare il suo nuovo luna park interstellare, dove non mancano attrazioni colorate e giostre.

Una volta liberati i wisp, vai alla scoperta dei loro poteri segreti. Tutto questo mentre esplori i sei mondi colorati, i quali nascondono numerosi pericoli e ostacoli da superare, nonché nemici che venderanno cara la pelle prima di arrendersi.

Rispetto alle precedenti generazioni, il videogioco può contare su grafica e gameplay migliori, una nuova modalità di gioco e funzioni aggiuntive.

Il videogioco Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch è in offerta a soli 24,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.