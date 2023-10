Soluzioni e fantasia in casa con la Friggitrice ad Aria in OFFERTA da oggi!

Il fritto non è tra i tipi di alimenti più salutari, soprattutto se pensiamo al fatto che di mezzo c'è sempre molto olio. Per fortuna però ora si può ottenere lo stesso risultato, senza però rimetterci la salute! Grazie proprio alle friggitrici ad aria. Se stai cercando di acquistarne una, ora hai un'occasione incredibile a un prezzo bassissimo!

Infatti su Amazon da oggi è disponibile in offerta la friggitrice ad aria Cecofry Pixel 2500 a soli 41,90€, con uno sconto del 22% che ti farà risparmiare ben 12€ sul totale!

Più salute, senza sacrificare il gusto!

Questa friggitrice è adatta per cucinare per le diete, dato che permette di cucinare con un solo cucchiaio di olio, ottenendo risultati più sani. Possiede un contenitore da 2,5 litri di capacità per cucinare perfettamente per due persone.

La friggitrice ad aria Cecofry Pixel 2500 possiede inoltre 200 W di potenza per cucinare rapidamente tutti i piatti, con risultati eccezionali in tutte le ricette grazie alla tecnologia PerfectCook ad aria calda che circola all'interno ed esce attraverso i fori posteriori. Puoi regolare il tempo da 0 a 30 minuti, e sarai protetto dal surriscaldamento.

