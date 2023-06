Soluzione rapida e portatile: la Pen drive Lexar da 64GB è IN OFFERTA

Musica, foto, film e altro: è bello portarli in giro sempre con sé, per poterne usufruire al meglio o anche quando meno te lo aspetti! E che dire della musica in auto senza nemmeno doversi arrangiare con internet? Questi sono solo alcuni degli utilizzi che puoi farne, e oggi puoi acquistare una chiavetta USB Lexar da 64GB a un prezzo ottimo!

Infatti da oggi su Amazon puoi aggiudicarti in offerta la chiavetta USB Lexar da 64GB a soli 9,49€, con uno sconto sul totale del 14%.

Lexar, un marchio di fabbrica per le chiavette USB

Stiamo parlando di un prodotto che porta alto il nome dell'azienda che lo produce: dati ad Alta Velocità di trasferimento grazie all'USB 3.0, con lettura/scrittura di trasferimento fino a 100MB/ 30MB/s. Compatibile praticamente con tutti i sistemi operativi e i dispositivi, questa chiavetta è anche Plug and Play, e non necessiterai di installazioni varie per poterla usare.

La chiavetta USB Lexar da 64GB è inoltre durevole ed affidabile, robusta nella composizione, resistente nei materiali, e allo stesso tempo comoda ed elegante per non sfigurare mai. Puoi sfruttare l'anello all'estremità per attaccarla dove vuoi, come sul portachiavi. Resistenza, ma anche garanzia, dato che il prodotto è coperto per ben 2 anni!

