SOLO su AMAZON: smartphone scontato del 44%!

Sei alla ricerca di uno smartphone che ti assicuri buonissime prestazioni? Magari ti piacerebbe anche non spendere l'intero stipendio? Allora questa fantastica offerta fa proprio al caso tuo. Con uno sconto pazzesco del 44% puoi acquistare ora su Amazon lo smartphone Realme GT 2 Pro.

Dal costo di mercato di mercato di 849,99 euro tu ora hai la possibilità di pagarlo solamente 479 euro. Questo significa che risparmi ben 371 euro. Ma non finisce qui perché per non risentire minimamente della spesa Amazon ti offre la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole rate mensili.

Smartphone Realme GT 2 Pro: SUPER SCONTO che ti fa risparmiare 370 euro

Lo smartphone Realme GT 2 Pro è dotato del nuovo processore Snapdragon 8 Gen. Sfruttando la nuova architettura Armv9 e una tecnologia a 4 mn, offre una CPU dalle prestazioni il 20% più veloci e una GPU dalle prestazioni migliori fino al 30%. Questo smartphone presenta una batteria da 5.000mAh, che farà durare il tuo telefono tutto il giorno, e ricarica SuperDart 65W. Inoltre è DualSim e vanta una memoria da 12+256 GB.

Il display AMOLED Super Reality combina la più avanzata ottimizzazione di hardware e software di visualizzazione per offrire una reattività fulminea. Ciò dà impulso alla frequenza di campionamento del tocco, che raggiunge fino a 1.000 Hz. Grazie alla tecnologia Imaging ProLight hai a disposizione una combinazione di hardware e software avanzati. L'ampio sensore IMX766 dotato di doppia stabilizzazione, ottimizzato con riduzione del rumore ai 3.0, regala immagini più chiare e nitide persino in condizioni di scarsa illuminazione. Il tipo di connettore è USB-c e il sistema operativo è Android 12.

Uno sconto così generoso non tornerà facilmente, perciò approfittane adesso e acquista su Amazon lo smartphone Realme GT 2 Pro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.