Vuoi un mouse dalle ottime prestazioni ma dal costo contenuto? Abbiamo scovato qualcosa di davvero ma davvero interessante. Il mouse Logitech, marchio noto nel settore, che adesso grazie allo sconto del 41% su Amazon ti costa solamente 9,99 euro. Approfittane subito.

Mouse Logitech: un dispositivo ottimo ad un prezzo stracciato

Dispone della connessione plug and play. Connettiti al computer in soli 3 secondi con un ricevitore USB potente e affidabile che si collega semplicemente alla porta USB del computer.

Questo mouse è comodo e portatile. La forma comoda e portatile del dispositivo Logitech è abbastanza piccola da poter essere messa in borsa e il design ambidestro permette di tenere entrambe le mani in una posizione naturale. E poi si tratta di un prodotto che ti garantisce risparmio energetico. La durata della batteria di 12 mesi e la funzione di autospegnimento consentono di prolungare l'intervallo tra una sostituzione e l'altra delle batterie AA.

Il mouse wireless a 2,4 GHz a lungo raggio funziona fino a 10 m di distanza dal computer. Grazie poi allo scorrimento controllato riga per riga e al tracciamento ottico il mouse Logitech M171 offre un controllo fluido e preciso del cursore su quasi tutte le superfici. Compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS e Android. Infine le parti in plastica di questo mouse includono plastica riciclata certificata post consumo ed è dotato di certificazione zero emissioni.

Prendilo adesso e grazie allo sconto Amazon lo paghi solamente 9,99 euro.

