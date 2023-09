Può sembrare follia e anche noi per un momento abbiamo stentato a crederci eppure questa è la pura realtà. Oggi su Amazon accedi ad uno sconto pazzesco del 27% che ti farà risparmiare ben 735 euro sull'acquisto del fantastico MacBook Pro 2021.

Non solo il risparmio è davvero esagerato ma Amazon vuole ulteriormente agevolarti nell'acquisto permettendoti di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili, a tasso zero, grazie al servizio Cofidis. In questo modo affronti la spesa con tutta calma e serenità.

MacBook Pro 2021, un vero sogno che puoi realizzare grazie al super prezzo che trovi solo su Amazon

Vediamo a questo punto le caratteristiche di un prodotto che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare, studiare e fare tutto quello che vuoi. Ecco le fantastiche prestazioni del laptop firmato Apple.

Chip Apple M1 Pro o M1 Max : un incredibile balzo in avanti per le prestazioni della CPU, della GPU e del machine learning.

CPU fino a 10-core con prestazioni fino a 2 volte più veloci, per sfrecciare come mai prima d’ora anche con i flussi di lavoro3 più impegnativi.

GPU fino a 32-core per una grafica fino a 4 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi.

Neural Engine 16-core per un apprendimento automatico fino a 5 volte più rapido.

Più autonomia fino a 21 ore .

Fino a 64GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è fluido e rapido.

Fino a 8TB di archiviazione SSD ultraveloce, per aprire app e file in un attimo.

Spettacolare display Liquid Retina XDR da 16 pollici con gamma dinamica e contrasto estremi.

Videocamera FaceTime HD a 1080p con processore ISP evoluto, per videochiamate più nitide

Sistema audio a sei altoparlanti con woofer force‐cancelling.

Prendilo ora su Amazon e risparmia ben 735 euro!

