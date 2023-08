Abbiamo scovato per te un'offerta davvero pazzesca, ma devi essere veloce perché i pezzi a disposizioni sono pochi e sono già in molti coloro che si stanno accaparrando questo vero gioiellino. Oggi su Amazon acquistando iPad mini risparmi ben 205 euro, e puoi anche pagarlo a rate!

Dall'attuale costo di mercato di questo prodotto Apple che è di 759,99 ora, grazie allo sconto Amazon del 27%, lo paghi solamente 554,99 euro. Come anticipato Amazon ti consente anche di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili ovviamente a tasso zero. In questo modo non risenti minimamente della spesa e se sei cliente Prime ricevi il tuo pacco praticamente entro 24 ore dal tuo ordine.

iPad mini Apple, molto più di un semplice tablet!

Oggi puoi portarti a casa un prodotto Apple a dir poco fantastico ad un prezzo super scontato, ecco di seguito tutte le sue prestazioni eccezionali.

Spettacolare display Liquid Retina da 8,3 pollici con True Tone e ampia gamma cromatica.

Chip A15 Bionic con Neural Engine.

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica.

Disponibile in diversi colori, tra cui viola, galassia, rosa e grigio siderale.

Altoparlanti con ampio suono stereo.

Wi-Fi 6 ultraveloce per rimanere in contatto col mondo.

Fino a 10 ore di autonomia .

Connettore USB-C per ricarica e accessori.

Compatibile con Apple Pencil (2ª generazione).

Prendilo adesso su Amazon e risparmia ben 205 euro. Fai in fretta perché i pezzi a disposizione stanno per terminare!

