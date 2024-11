Solo con Tot un conto su misura per il tuo business

Tot è la scelta giusta per poter contare su di un conto aziendale "su misura" e in grado di adattarsi alle esigenze del proprio business. Sia le aziende più piccole che quelle più articolate e strutturate possono sfruttare appieno le caratteristiche dell'offerta di Tot che mette a disposizione la massima flessibilità per la sua clientela.

Per chi cerca un nuovo conto aziendale, infatti, Tot propone ben 6 piani diversi in abbonamento, con 3 versioni Business, che uniscono conto e strumenti per la gestione finanziaria dell'azienda, e 3 versioni Business Pro, pensati per soddisfare le esigenze dei team di lavoro più grandi con la possibilità di dare accesso al conto a più collaboratori e assegnare a ciascuno di loro tante carte di pagamento quante se ne ha bisogno.

Tot è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni e con prezzi che partono da 7 euro + IVA al mese (scegliendo il piano annuale). Per provare subito il conto aziendale, scegliendo la versione più adatta al proprio business, è possibile consultare il sito ufficiale di Tot tramite il link qui di sotto.

Conto aziendale su misura: perché scegliere Tot

Uno dei punti di forza del conto aziendale di Tot è la possibilità di scegliere tra 6 diversi piani (di cui uno personalizzato sulle esigenze dell'azienda). Questo consente a tutti i clienti di poter individuare l'opzione giusta, in modo semplice e veloce.

C'è sempre un conto con IBAN italiano affiancato da una Carta di Credito VISA Business e dalla possibilità di sfruttare operazioni in entrata gratuite e illimitate oltre che i bonifici istantanei senza commissioni.

In base al piano scelto, invece, è possibile accedere fino a 1200 operazioni in uscita incluse oltre che a un'offerta di carte di debito Mastercard (fisiche e virtuali) in grado di adattarsi alle necessità aziendali.

Tot mette a disposizione anche strumenti di gestione finanziaria accessibili tramite la piattaforma di Internet Banking, con la riconciliazione automatica delle fatture, il collegamento con il Cassetto Fiscale, l'esportazione dei movimenti contabili per la redazione della Prima Nota e la possibilità di pagare facilmente gli F24.

Tutte le versioni di Tot sono disponibili con un mese di prova gratuita. Per saperne di più basta seguire il link qui di sotto.

