Solo con Tinaba ottieni 100 Euro di cashback: ecco come

Diventa utente Tinaba entro il 15 ottobre 2023. Ti basta scaricare l'apposita app e registrarti gratuitamente.

A questo punto, non ti resta che attivare il Roboadvisor e inserire come codice promozionale ROBO100 per sbloccare la possibilità di ottenere il cashback da 100 euro. Comincia a effettuare i tuoi investimenti, mantienili attivi insieme al PAC fino alla fine dell'anno: il premio ti sarà accreditato direttamente sul tuo wallet Tinaba.

È senz'altro un modo unico per investire e ottenere, contemporaneamente, un vantaggio straordinario. Affrettati per accedere alla promozione. Tinaba non ha nessun costo di sottoscrizione, negoziazione, performance e chiusura. I costi di gestione variano dall'1% al 0,4% in base al capitale che investi, la commissione media ETF utilizzati dello 0,25%. Inoltre, per te, trasparenza e informazione con report, articoli e video utili per diventare un investitore esperto.