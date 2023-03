Solo con il conto aziendale Tot paghi i tuoi F24 online e in autonomia

Non perdere più tempo a controllare e ricontrollare i tuoi F24 prima di inviarli. Grazie a Tot, il conto online per aziende con IBAN italiano, puoi effettuare il pagamento online dei tuoi modelli di F24 in modo semplice, veloce e sicuro. L'interfaccia di pagamento moderna e intuitiva ti guida passo dopo passo, mostrandoti solo i campi necessari per effettuare il pagamento correttamente, mentre la verifica formale automatica dei dati inseriti ti garantisce la massima precisione nella compilazione.

Ma Tot non si ferma qui: è l'unica piattaforma fintech in grado di offrirti una soluzione completa per il pagamento delle tasse e dei tributi. Puoi infatti delegare completamente al tuo commercialista il pagamento dei tuoi F24 grazie alla delega I24, sfruttando i collegamenti già attivi con Entratel o Fisconline. In questo modo, puoi concentrarti sulla gestione del tuo business, lasciando al tuo commercialista il compito di occuparsi del pagamento delle tasse e dei tributi.

Cosa offre Tot?

Tot è il conto online tutto in uno con IBAN italiano che ti permette di gestire a 360° l'aspetto finanziario della tua azienda: incassa e accetta pagamenti dai tuoi clienti, effettua bonifici online ai tuoi fornitori, fai acquisti con la carta aziendale inclusa, paga la Pubblica Amministrazione oppure i tuoi F24 online. In poche parole, tutte le tue operazioni finanziarie sono a portata di clic, senza dover perdere tempo in lunghe code agli sportelli bancari.

Tra le funzionalità incluse, il conto aziendale Tot ti permette di incassare bonifici SEPA online in modo rapido ed efficiente, e ricevere bonifici internazionali con commissioni trasparenti e chiare. Non ci sono limiti di incasso, giacenza o numero di operazioni in ingresso, e se hai un acquisto urgente da fare, niente paura: con Tot puoi effettuare bonifici istantanei sul tuo conto e avere subito a disposizione i fondi necessari per le tue transazioni. Potrai, naturalmente, anche inviare bonifici SEPA direttamente online a chiunque in Italia ed Europa, con invii singoli fino a 250 mila euro.

Non solo bonifici, perché con Tot puoi anche pagare i tuoi tributi, utenze, rette, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni senza commissioni aggiuntive e con la possibilità di programmarli fino a 90 giorni in anticipo. In questo modo, non dovrai più preoccuparti di ricordare le scadenze e rischiare sanzioni o multe. Un'altra funzione inclusa è il servizio SDD: grazie alla gestione automatica dei pagamenti, eviti di dimenticare le scadenze e di incorrere in eventuali sanzioni.

Come funziona il pagamento F24 con Tot

Riduci lo stress legato alla gestione delle tasse e semplifica il pagamento dei tuoi F24 con il conto aziendale Tot. Componi il tuo modello selezionando solo i campi che ti servono: grazie all'interfaccia intuitiva, puoi dire addio alle complicazioni dei vecchi moduli pieni di righe da compilare. E se per caso inserisci un dato in modo errato, non preoccuparti perché la verifica automatica dei dati ti indicherà dove correggere l'errore. Con Tot potrai eseguire gli F24 Ordinari e Accise, ma anche ricondurre al modello ordinario tutti gli F24 di tipo Semplificato e Precompilato ed etichettarli per poterli identificare più facilmente senza doverli aprire uno per uno.

Se ti trovi sempre all'ultimo minuto per pagare i tuoi F24, con Tot puoi pagare comodamente online con addebito immediato sul conto anche nell'ultimo giorno disponibile per evitare multe e sanzioni. E non dovrai neanche aspettare per le quietanze dei pagamenti: le troverai subito nella tua area riservata. Ma se vuoi risparmiare ancora più tempo, puoi programmare i tuoi pagamenti F24 fino a un anno intero in anticipo, annullabili fino al giorno precedente la data impostata.

Infine, con Tot puoi avere la tranquillità di affidare le questioni fiscali della tua attività a un professionista esperto, come il tuo commercialista che potrà usufruire delle deleghe I24 con addebito diretto sul tuo conto Tot, collegandosi direttamente al portale dell'Agenzia delle Entrate.

Tot è un must-have per la gestione finanziaria a 360° gradi di qualsiasi azienda: se sei un nuovo cliente, apri subito il tuo primo conto Tot per ottenere subito un mese di canone completamente gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.