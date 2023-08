Solo canone e zero commissioni con Smart POS Easy Axerve

Per le aziende che effettuano un volume significativo di transazioni su base mensile, la soluzione ottimale è Smart POS Easy di Axerve, che offre zero commissioni.

Il canone è di soli 17 euro al mese più IVA, se il fatturato è fino a 10.000 euro. In alternativa, se il volume della transazione è compreso tra 10.000 e 30.000 euro, il canone mensile è leggermente superiore a 22 euro più IVA.

Per qualsiasi importo superiore a 30.000 euro, viene applicata una commissione pari all'1% dell'eccedenza.

Smart POS Easy, zero commissioni e un canone mensile che parte da 17 euro

L'offerta Smart POS Easy di Axerve comprende una gamma completa di servizi preziosi. Tra questi servizi l'erogazione del credito su qualsiasi conto esistente, l'inserimento di una SIM 4G con traffico dati e l'assistenza tecnica 24 ore su 24 per tutta la settimana.

Inoltre, non ci sono limitazioni sulla durata della permanenza, lasciando la libertà di terminare il servizio in qualsiasi momento semplicemente restituendo il POS preso in prestito senza oneri di utilizzo.

Utilizzando l'offerta POS Easy, le persone hanno la possibilità di ricevere pagamenti attraverso vari metodi come carte di debito, credito e Bancomat.

Inoltre, possono anche accettare pagamenti tramite portafogli digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. I circuiti di pagamento accettati sono Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat.

Abbonandoti a POS Easy a zero commissioni, il POS che ricevi non è solo comodo per l'utilizzo stazionario ma anche ideale per l'utilizzo mobile.

Questo perché viene fornito con una scheda SIM che si connette perfettamente alla rete 4G, permettendoti di rimanere connesso ovunque tu vada.

Come detto in precedenza, il canone mensile copre tutto l'utilizzo dei dati e non ci sono costi aggiuntivi per le chiamate.

Sali a bordo con il pacchetto POS Easy e goditi i vantaggi di un canone mensile contenuto a partire da 17 euro.

Aderendo a questa offerta potrai dire addio alle commissioni sulle tue vendite e ricevere in comodato d'uso il sistema POS Axerve.

