Un solo antivirus per proteggere più computer: quale software scegliere?

Al giorno d'oggi proteggere il proprio computer dai potenziali pericoli del Web è pressoché d'obbligo.

Tra malware, trojan, worms, adware, spyware e tante altre minacce, il rischio di vedere compromesso il dispositivo è molto alto. In questo contesto, gli antivirus sono per fortuna ormai ampiamente diffusi.

Adottare soluzioni premium è, senza ombra di dubbio, più che consigliato. Ciò però diventa un problema se si possiedono più piattaforme da proteggere: acquistare una singola licenza per ogni PC e laptop in famiglia è una spesa esagerata e poco utile.

In questo contesto, McAfee Total Protection, rappresenta una delle migliori soluzioni possibili.

Questo potente antivirus infatti, con il suo piano Family, permette di proteggere fino 10 dispositivi con una singola licenza. Il tutto con la qualità e la professionalità che contraddistingue McAfee nel contesto della sicurezza informatica.

Antivirus per proteggere più computer? Ecco la soluzione ideale

Al di là della possibilità di utilizzare tale antivirus su più computer, quali sono i vantaggi concreti che offre ai clienti?

Oltre allo strumento di scansione e rilevamento malware, considerato al top nel settore, esistono anche tante altre utility interessanti comprese in McAfee Total Protection.

In questo senso, è possibile citare la VPN, ideale in ottica privacy. Allo stesso tempo, il sistema di protezione della rete domestica contribuisce a rendere più sicura la linea Wi-Fi presente in casa.

Il gestore di password integrato, offre l'opportunità di proteggere e gestire le parole d'accesso nel miglior modo possibile. Altri tool come McAfee Shredder e lo strumento di navigazione sicura, rendono la rete un posto decisamente meno pericoloso.

Infine, merita anche una citazione Safe Family, funzionalità specifica per proteggere i più giovani durante le sessioni di navigazione online.

Il tutto sempre tenendo conto che McAfee Total Protection non è efficace solo nel contesto Windows, ma anche su altre piattaforme come macOS, iOS e Android.

