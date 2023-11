SOLO 99€ per le AirPods di 2a generazione: BOMBA Amazon

Non vuoi altre cuffie wireless che non siano Apple? Allora non puoi perdere questa occasione d'oro. Se vai adesso su Amazon poi acquistare le mitiche AirPods di 2a generazione a soli 99 euro, invece che 149 euro.

E sì, hai capito bene, con lo sconto del 34% risparmi 50 euro. Ma non è certo solo il prezzo a far battere i nostri cuori, Qua siamo di fronte all'eccellenza assoluta. Con queste cuffiette wireless potrai ascoltare la musica e fare chiamate con una qualità incredibile. Fai veloce perché l'offerta è destinata a durare poco.

AirPods di 2a generazione a prezzo sgretolato

Penso che al 99% tu non sia arrivato qui a leggere perché stai già completando l'acquisto. Tuttavia, se mai ci dovesse essere bisogno, ti elenco qui sotto le spettacolari caratteristiche degli auricolari della mela morsicata:

Autonomia: partiamo dalla mega batteria che ti permette di ascoltare musica o fare chiamate per 5 ore con una sola ricarica e per 24 ore con la custodia.

Design: sono comodissime e leggere. Pesano solo 4 grammi e si adattano perfettamente alla forma dell'orecchio, il che ha come risultato comodità e stabilità.

Connettività: la connessione wireless è perfetta e senza la minima latenza, grazie al chip H1. Inoltre si associato in un batter d'occhio.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma non c'è più tempo per farlo. A una cifra così dureranno un soffio. Quindi prima che sia tardi, vai su Amazon a metti nel tuo carrello le AirPods di 2a generazione a soli 99 euro, invece che 149 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

