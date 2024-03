SOLO 9 EURO per il Mouse wireless AMBIDESTRO Logitech

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con questo gadget tecnologico top di gamma! Parliamo del Mouse Wireless Logitech M185, oggi in mega offerta su Amazon a soli 9 euro con uno sconto bomba del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo direttamente a casa domani stesso! Cosa aspetti? L'offerta è limitatissima!

Mouse Wireless Logitech M185: massima efficienza e versatilità

Il Mouse Wireless Logitech M185 ha un comodo design sagomato ed è ambidestro, quindi utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra così da offrire più comfort di un touchpad.

Dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività. In più la sua compatibilità è universale quindi funziona con PC Windows, Mac o laptop: qualsiasi tipo di computer possiedi oggi o comprerai domani, il mouse sarà compatibile.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla funzione Plug and Play: collega il piccolo ricevitore USB nano e inizia a lavorare in pochi secondi! In più il ricevitore offre al mouse wireless per computer una connessione forte e affidabile, fino a 10 metri di distanza.

Questo modello si contraddistingue anche per le dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore che rendono adatto a mani piccole e medie, uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombre. Inoltre le parti in plastica di M185 contengono plastica riciclata certificata quindi l'articolo è super green.

Oggi il Mouse Wireless Logitech M185 è in mega offerta su Amazon a soli 9 euro con uno sconto bomba del 17%. Cosa aspetti? L'offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.