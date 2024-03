SOLO 30€ per Samsung Galaxy SmartTag: il localizzatore GPS per non perdere più nulla!

Il mondo della tecnologia si evolve costantemente, e con l'avvento del Smart Tag Samsung a soli 30€, la ricerca degli oggetti smarriti diventa più semplice che mai.

Samsung Galaxy Smart Tag2 costa solamente 30,04€ grazie al 25% di sconto, un localizzatore Bluetooth innovativo che promette di trasformare la tua esperienza quotidiana. Approfondiamo tutte le caratteristiche e le funzionalità di questo straordinario dispositivo.

Il localizzatore bluetooth che rivoluziona la tua vita!

Lo Smart Tag Samsung è progettato per offrire una soluzione intelligente alla continua sfida di smarrire oggetti essenziali come chiavi, portafogli o borse. Con un design compatto e elegante, si integra perfettamente nella tua routine quotidiana senza aggiungere ingombro. Dotato di una batteria a lunga durata, lo Smart Tag Samsung è pronto a darti la tranquillità che meriti. La sua resistenza IP67 garantisce la protezione contro polvere e acqua, rendendolo un compagno affidabile in ogni situazione.

Grazie alla tecnologia Bluetooth avanzata, lo Smart Tag Samsung ti consente di localizzare i tuoi oggetti con precisione millimetrica. Basta collegarlo al tuo dispositivo Samsung e utilizzare l'applicazione dedicata per individuare rapidamente ciò che cerchi. Quando ti trovi in una situazione di emergenza e hai smarrito un oggetto, attiva la modalità smarrito sul tuo dispositivo. Lo Smart Tag Samsung emetterà un segnale acustico che ti aiuterà a rintracciare facilmente l'oggetto smarrito, anche se è nascosto tra i cuscini del divano o nel bagagliaio dell'auto.

Non perdere tempo e acquista per soli 30,04€ il Samsung Galaxy SmartTag2 risparmiando il 25% e trovando ovunque i tuoi oggetti persi grazie alla localizzazione GPS!

