SOLO 22 EURO per la Webcam per PC con microfono Trust: ancora per POCHE ORE

In quest'epoca in cui lo smartworking è sempre più diffuso, è indispensabile avere gli strumenti adatti per conference call da fare in qualsiasi postazione di lavoro. Per questo non puoi farti sfuggire la mega offerta sulla Webcam per PC con microfono Trust Tolar Full HD 1080p

Si tratta di un'occasione davvero super conveniente

Webcam per PC con microfono Trust Tolar Full HD 1080p: specifiche tecniche e funzionalità

La Webcam per PC con microfono Trust Tolar Full HD 1080p è lo strumento ideale per ottimizzare lo smartworking ovunque sia la tua postazione di lavoro.

Con la risoluzione Full HD 1920x1080 e l'obiettivo a focus fisso e 30 fps, la tua immagine nelle videochiamate sarà più nitida e realistica che mai.

Allo stesso modo i due microfoni integrati registrano la tua voce, eliminando i rumori di sottofondo. I tuoi colleghi si concentreranno su di te senza percepire nessuan tipologia di rumore ambientale.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva: il dispositivo è dotato di un unico collegamento USB che permette la connessione automatica a PC, laptop, Chromebook, iMac o MacBook. In più la spia LED ti indica se la webcam è in funzione con programmi come Teams, Zoom, Meet, Skype, Hangouts e così via.

Il supporto universale della telecamera è compatibile con qualsiasi monitor, laptop o scrivania. C'è anche un filetto da 14 per l'appoggio sul treppiede in caso di conferenze ad ampio raggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.