SOLO 12 EURO per il Caricatore wireless UNIVERSALE: offerta ESCLUSIVA Amazon

Ricaricare il vostro smartphone sarà più facile e veloce che mai con il Caricatore wireless Anker PowerWave Pad! Oggi è disponibile su Amazon a soli 12 euro grazie ad un mega sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa. Cosa aspetti? Un'occasione del genere è da cogliere al volo!

Caricatore wireless Anker PowerWave Pad: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Caricatore wireless Anker PowerWave Pad è un accessorio ottimo che garantisce sempre la giusta carica al tuo smartphone.

È dotato della Tecnologia Need for Speed: un chipset a efficienza elevata fornisce una ricarica ultrarapida da 10 W per Samsung Galaxy, mentre gli iPhone ricevono una carica potenziata di 7.5 W che è il 10% più rapida rispetto ad altri caricabatterie wireless.

L'indicatore LED consente di conoscere lo stato della ricarica: se l'indicatore è BLU LAMPEGGIANTE, verifica che non siano presenti oggetti tra il telefono e la superficie di ricarica. Se, invece, l'indicatore è VERDE LAMPEGGIANTE, assicurati di utilizzare un adattatore da almeno 5 V/2 A, oppure prova un adattatore e un cavo diversi.

In più PowerWave è in grado di ricaricare direttamente attraverso le custodie protettive. Ricorda, però, che funziona solo con custodie in gomma, in plastica o in TPU di spessore inferiore a 5 mm e che eventuali accessori o schede magnetici o in metallo potrebbero ostacolare la ricarica.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà appoggiare sul Pad lo smartphone per far partire automaticamente la ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.