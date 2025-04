SolidJS: libreria JavaScript dichiarativa per la creazione di UI

SolidJS è un framework JavaScript con cui è possibile creare delle interfacce utente reattive e ad alte prestazioni. Sviluppato da Ryan Carniato, uno dei programmatori di eBay, SolidJS si caratterizza per un'architettura in grado di offrire efficienza, semplicità e flessibilità. La sua implementazione segue la stessa filosofia di React con un flusso di dati unidirezionale, segregazione di lettura e scrittura e interfacce immutabili.

Cos'è SolidJS?

SolidJS è una libreria dichiarativa che consente di realizzare interfacce utente dinamiche senza il ricorso al Virtual DOM. A differenza di framework come React, SolidJS compila i template JSX direttamente in nodi DOM reali. Ciò riduce al minimo il carico computazionale e migliora le prestazioni di un'applicazione. È poi dotato di un sistema fine-grained per l'ottimizzazione del rendering che garantisce che vengano aggiornate esclusivamente le parti dell'interfaccia dipendenti dai dati modificati.

SolidJS aggiorna quindi soltanto i componenti della UI che necessitano di cambiamenti evitando caricamenti inutili e migliorando la velocità di un'applicazione. Dato che la compilazione avviene direttamente in DOM reale, la libreria elimina la necessità di confronti tra stati virtuali per una riduzione della complessità. Senza Virtual DOM o diffing esteso, il framework non farà mai più lavoro di quanto è richiesto.

I componenti in SolidJS sono semplici funzioni JavaScript che vengono eseguite una volta sola. Offre poi un'integrazione nativa con TypeScript, particolarità che consente la tipizzazione statica e una migliore manutenzione del codice. Si integra infine facilmente con strumenti come il Frontend Tooling Vite.

Un framework "pragmatico"

Come sottolineato dal suo autore, SolidJS è stato progettato per essere una soluzione pragmatica e in grado di incrementare la produttività. La sua API facilita l'apprendimento e l'adozione anche per chi proviene da altri framework come React. Inoltre la sua leggerezza (circa 6,4 KB) e le prestazioni elevate lo rendono una scelta ideale per lo sviluppo di applicazioni web che richiedono rapidità e reattività.