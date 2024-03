Solana sfida la correzione del mercato: prevista capitalizzazione da 1 billion

Il mercato delle criptovalute ha vissuto una settimana a dir poco interessante, con ampie correzioni tra i principali altcoin. Nonostante ciò, Solana (SOL) ha sfidato la tendenza, salendo del 12% mentre altri principali altcoin hanno registrato cali del 10-20%.

Lunedì ha segnato l'inizio di una correzione del mercato, ma la traiettoria sembra essersi stabilizzata, dato che Bitcoin è rimbalzato dalla fascia di 60.000 $ - 61.000 $ al suo attuale livello di circa 67.000 $, con altri altcoin che hanno seguito l'esempio. In particolare, SOL ha registrato un aumento del 9% oggi.

Nel frattempo, è nato un nuovo progetto chiamato InQubeta, che cerca di capitalizzare la narrativa sull'intelligenza artificiale nella sfera delle criptovalute. Questo progetto, attualmente in fase di prevendita, ha già raccolto oltre 12,1 milioni di dollari.

Analisi del prezzo di Solana (SOL)

Al momento della stesura di questo articolo, SOL viene scambiata a circa 190 $, con un'impennata del 9% nella giornata di oggi. Come accennato in precedenza, SOL ha sovraperformato la maggior parte degli altcoin in mezzo alla più ampia correzione del mercato delle criptovalute di questa settimana.

Esaminando il grafico di SOL/USD, risulta evidente che SOL ha scambiato all'interno di un canale laterale, contrassegnato dalle linee blu, per circa due mesi a seguito di un rialzo significativo nell'ultima parte del 2023, che ha visto il suo prezzo impennarsi dall'area dei 15 $ a oltre 100 $. SOL è uscito da questo canale durante il rialzo del mercato delle criptovalute tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, entrando in una modalità di "scoperta" nel tentativo di stabilire nuovi massimi annuali.

Dopo aver raggiunto i 208 $ a marzo (nuovo massimo annuale), SOL si è consolidata fino ai livelli attuali.

Guardando al futuro, il prossimo obiettivo logico significativo per SOL è la rottura del suo massimo storico di circa 250 $. Se si considerano i livelli di estensione di Fibonacci, il prossimo grande obiettivo è rappresentato da 267 $, che supera l'ATH e si allinea con il livello di estensione di Fibonacci 1,618. L'obiettivo più ambizioso, nonostante ciò, è fissato a 414 $, in linea con il livello di estensione di Fibonacci 4,236. Se il mercato rimane rialzista e non si verificano grossi crolli, SOL dovrebbe riuscire a superare questo livello nel 2024.

Il sentimento rialzista che circonda SOL è ulteriormente rafforzato dalla sua media mobile a 200 giorni, che attualmente si trova a 74 $. Una media mobile a 200 giorni alta indica una forte tendenza al rialzo e un livello di supporto sano per l'asset.

Il Relative Strength Index (RSI) di SOL è attualmente a 55, il che suggerisce che l'asset non è né in ipercomprato né in ipervenduto e che c'è spazio per un ulteriore apprezzamento dei prezzi.

Inoltre, la linea di convergenza della media mobile (MACD) si trova al di sopra della linea di segnale MACD, indicando una tendenza rialzista e il potenziale per un ulteriore slancio verso l'alto.

Dal punto di vista del supporto, $173 dovrebbe essere un livello forte, allineato al livello di ritracciamento di Fibonacci dello 0,236.

Analista esperto prevede una capitalizzazione di mercato di 1 bilione di dollari per Solana

Inoltre, un famoso analista di X (ex Twitter) con 65.000 $, Joe McCann, ha previsto che SOL potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 bilione di dollari.

Secondo McCann, Solana ha trovato una corrispondenza tra prodotto e mercato (PMF) e ora è "la catena per il retail". McCann sostiene che Ethereum non è stata progettata per gli utenti del settore retail a causa della lentezza e dei costi del layer 1 e delle complessità delle soluzioni del layer 2. Al contrario, Solana è diventata la catena di riferimento per le meme coin, con migliaia di nuove meme coin create e scambiate sulla blockchain di Solana ogni giorno.

McCann spiega inoltre che i bot di trading, o la "Robinhood-ificazione delle criptovalute", hanno guidato la maggior parte del trading grazie alla loro grande esperienza d'uso. La maggior parte di questi bot sta scambiando meme coin su Solana e la blockchain sta costantemente scambiando Ethereum in volumi di exchange decentralizzati (DEX). Nonostante ciò, il valore di SOL rimane un quarto di quello di Ethereum, il che secondo McCann è una sottovalutazione, da cui la sua previsione di una capitalizzazione di mercato di 1 bilione di dollari per Solana.

Progetto di InQubeta

Sfruttando il crescente entusiasmo per l'intelligenza artificiale (AI) nello spazio delle criptovalute, la piattaforma InQubeta ha raggiunto un importante traguardo raccogliendo oltre 12,1 milioni di dollari attraverso la prevendita dei token QUBE. Considerati oltre 913 milioni di token QUBE venduti al prezzo di 0,028 USDT ciascuno, la prevendita è pronta a entrare nella fase successiva, in cui il prezzo dei token aumenterà a 0,0308 USDT.

InQubeta è un progetto di criptovaluta incentrato sull'AI che mira a colmare il divario tra gli investimenti in criptovalute e i progetti emergenti di intelligenza artificiale. Sfruttando le innovazioni dell'AI, la piattaforma consente agli investitori di ottenere un'esposizione alle startup dell'AI, favorendo una sinergia tra questi due settori in rapida evoluzione.

Una delle caratteristiche principali di InQubeta è la sua meccanica deflazionistica, progettata per aumentare il valore della criptovaluta nel tempo. Il token incorpora una tassa di burning che rimuove dalla circolazione il 2% di tutte le vendite di token QUBE e l'1% di tutti gli acquisti. Questo meccanismo deflazionistico crea scarsità e fa potenzialmente aumentare il valore del token. Inoltre, i possessori di token hanno la possibilità di mettere in staking i loro asset e di guadagnare ricompense dalle tasse di acquisto e vendita assegnate alla pool di ricompense.

InQubeta offre una piattaforma per investire nel futuro della tecnologia AI consentendo agli utenti di partecipare a campagne di crowdfunding attraverso il suo marketplace NFT. La piattaforma trasforma le startup AI quotate in NFT (token non fungibili), consentendo investimenti frazionati e una condivisione trasparente degli utili. Gli investitori possono ricevere i rendimenti sotto forma di token QUBE, partecipando direttamente al successo di queste imprese di IA.

Il token QUBE è un token di utilità e governance ERC-20 che costituisce la spina dorsale dell'ecosistema InQubeta. Il possesso di token QUBE consente agli investitori di investire in progetti di startup di AI elencati nel marketplace NFT della piattaforma, nonché di partecipare alla governance e ai processi decisionali del progetto.

Conclusione

Nel complesso, Solana (SOL) ha dimostrato capacità di recupero, superando i principali altcoin nonostante la più ampia correzione del mercato. I suoi indicatori rialzisti, come la forte media mobile a 200 giorni, le letture favorevoli del RSI e del MACD, insieme alle previsioni degli analisti che prevedono una capitalizzazione di mercato di 1 bilione di dollari, dipingono un quadro ottimistico per le prospettive di crescita futura di SOL.

Nel frattempo, il progetto InQubeta ha sfruttato la fiorente narrativa sull'intelligenza artificiale nello spazio delle criptovalute, raccogliendo oltre 12,1 milioni di dollari attraverso la prevendita del token QUBE. Considerato il suo interessante approccio di collegamento tra gli investimenti in criptovalute e le startup di AI, InQubeta offre agli investitori una potenziale opportunità di partecipare al futuro della tecnologia di AI.

