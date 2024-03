Solana ed Ethereum, profitto cercasi: emerge una nuova meme coin

Solana ed Ethereum mostrano segni evidenti di un cambiamento nella traiettoria dei loro prezzi, spinti dal movimento al rialzo del Bitcoin. Contemporaneamente, un nuovo arrivato sulla scena, la meme coin Milei Moneda, sta raccogliendo un'attenzione significativa tra gli investitori per i suoi promettenti rendimenti.

In mezzo a questi sviluppi, diventa indispensabile approfondire le potenziali opportunità che queste criptovalute offrono agli investitori.

Economizza come Milei: investi in $MEDA!

$MEDA: il token innovativo di Milei Moneda

$MEDA, nata da un'idea di Milei Moneda, è una meme coin ispirata al presidente argentino Javier Milei che ha rapidamente catturato l'attenzione della community di criptovalute.

$MEDA rappresenta un token deflazionistico che incentiva la detenzione e scoraggia la vendita eccessiva. Riflettendo lo spirito vibrante della community di criptovalute, Milei Moneda offre una piattaforma per l'espressione creativa. Insieme all'accesso ai NFT interessanti che possono essere acquistati e messi in staking per ottenere ricompense, Milei Moneda eleva la rarità e il valore del token.

Al di là della sua facciata scanzonata, Milei Moneda pone una forte enfasi sulla sicurezza. Costruita sulla rete Ethereum, $MEDA vanta una liquidità bloccata e un'offerta totale di token pari a 500.000.000, garantendo agli investitori un ecosistema sicuro e solido.

Attualmente, nella fase 1 della prevendita, $MEDA viene venduta a un prezzo dell'altcoin di 0,010 $, offrendo agli investitori un'opportunità di ingresso anticipato a un prezzo scontato. Considerato un programma di maturazione del 25% ogni settimana per quattro settimane, gli early adopters possono sbloccare gradualmente i loro token $MEDA contribuendo alla crescita di Milei Moneda.

Mentre $MEDA guadagna slancio nella sfera delle criptovalute, è una testimonianza dello spirito innovativo e della creatività che fioriscono all'interno della community.

Solana naviga nella volatilità sulla strada che porta a 200 $

Solana ha dimostrato una prestazione impressionante, registrando un aumento del 35% nell'ultimo mese. SOL è passata da 109,27 $ l'11 febbraio a 148 $ l'11 marzo, dimostrando la resistenza e il potenziale di crescita di Solana nel volatile mercato delle criptovalute.

Inoltre, la salita delle meme coin di Solana ha influenzato la salita di SOL e può essere attribuita al sentimento positivo prevalente nel mercato delle criptovalute. La maggior parte degli altcoin, compresa SOL, si è mossa in sincronia con l'impennata del prezzo del Bitcoin, che di recente ha raggiunto un nuovo ATH al di sopra dei 73.000 $. Il percorso di SOL riflette la più ampia tendenza rialzista del mercato.

Attualmente SOL presenta un modello di rettangolo rialzista, con supporto chiave a 140 $ e resistenza a 170 $. La continua oscillazione di Solana all'interno del rettangolo rappresenta un momento opportuno per gli investitori per accumulare nuovamente SOL e ottenere potenziali guadagni a lungo termine.

La rottura della resistenza a 170 $ potrebbe innescare la FOMO e dare il via a un rialzo significativo per SOL, con il prossimo obiettivo fissato a 200 $. Il RSI, attualmente neutro a 57, suggerisce una potenziale inversione di tendenza, rafforzando ulteriormente l'ottimismo degli investitori di Solana.

Ethereum cresce in un momento di mercato rialzista

Nell'ultimo mese, Ethereum è emerso come un investimento redditizio, con rendimenti fino al 62,52% per i possessori di ETH. L'11 febbraio l'Ethereum era scambiato a 2.498 $ e l'11 marzo è salito a 4.058 $. L'impennata del prezzo di Ethereum coincide con l'ascesa del Bitcoin. L'ETH ha rispecchiato la traiettoria ascendente del BTC, registrando un'impennata del 16% negli ultimi sette giorni.

In particolare, i grandi investitori di ETH hanno aumentato le loro partecipazioni in previsione di futuri aumenti di prezzo. I dati di Santiment rivelano un aumento dei wallet che detengono tra i 10 e i 100 milioni di ETH, dal 27% del 1° gennaio al 30,56% dell'11 marzo. Allo stesso modo, negli ultimi cinque giorni c'è stata una forte impennata dei wallet che detengono tra 1 e 10 milioni di ETH, passati dal 7% al 7,6%.

L'accumulo di Ethereum da parte delle whale è ulteriormente supportato da una riduzione dei depositi di ETH sugli exchange, che segnala una mancanza di intenzione di vendita da parte degli investitori.

Gli analisti stimano che il prezzo dell'ETH continuerà la sua traiettoria ascendente verso un ATH superiore a 4.800 $.

Conclusione

Seguendo l'andamento dei prezzi di BTC, SOL e ETH hanno guadagnato slancio con un'impennata dei prezzi. $MEDA ha iniziato la sua prevendita a un prezzo eccezionale di 0,010 $ promettendo una crescita del 100% una volta lanciata ufficialmente.

$MEDA ha stimolato la tua curiosità? Visitaci o chatta su Telegram per notizie interne. Rapido, divertente e informativo!

