Sogni un nuovo iPhone? Ecco l'offerta imperdibile di Mediolanum con Selfyconto

La gestione del denaro non è così difficile come sembra in apparenza. Il segreto è affidarsi al conto corrente giusto, come SelfyConto di Banca Mediolanum. Oltre a semplificare le operazioni bancarie, ha lanciato di recente un’offerta per tutti i nuovi clienti: la possibilità di ottenere un nuovo iPhone. Come? Aprendo il conto e invitando gli amici a fare altrettanto.

Questo conto è vantaggioso anche perché il primo anno di canone è totalmente gratuito e tutti i prelievi in Area Euro sono senza commissioni. Per chi non ama le file in banca, SelfyConto permette di gestire le operazioni principali dall’app senza spese fino al 31 dicembre 2024.

Nuovo iPhone con SelfyConto: ecco come ottenerlo

Basta lo smartphone e pochi passaggi per aprire il conto SelfyConto. Se usi lo SPID, la procedura è ancora più veloce. Ecco la parte dell’offerta: invita due amici e otterrai l’Apple Watch SE, con quattro amici avrai l’iPad di decima generazione e con sei amici il premio principale.

Oltre a questi fantastici premi, SelfyConto offre una carta di debito gratuita per il primo anno e la possibilità di personalizzare la carta di credito e quella prepagata. Puoi scegliere il colore e persino mettere una tua foto. Le carte supportano i circuiti Visa e Mastercard, così potrai prelevare e acquistare ovunque nel mondo.

Il mondo SelfyConto non finisce qui. Con Selfy PayTime puoi rateizzare i movimenti di addebito con piani di prestito flessibili. SelfyCare propone una gamma di polizze assicurative per sentirti più sicuro, dalle vacanze al tuo animale domestico. E per gli appassionati di shopping, SelfyShop e SelfyCredit Instant permettono di richiedere finanziamenti a tasso zero o prestiti personali istantanei con TAN fisso del 6,99%.

Invitare amici rende la tua esperienza bancaria ancora più entusiasmante. Non solo puoi ottenere premi Apple, tra cui il nuovo iPhone, ma vivrai un'esperienza bancaria totalmente fuori dagli schemi tradizionali. La tua banca non è mai stata così divertente e tecnologica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.