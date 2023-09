Soda PDF, il maxisconto sul piano annuale è da urlo

Accedere ai servizi di Soda PDF non è mai stato così conveniente. Il software è oggetto di un maxisconto sul piano annuale che vale un abbattimento del costo pari al 55%.

Approfitta subito della promozione. Il piano annuale include l'elaborazione illimitata di documenti, l'accesso online Illimitato, la conversione in vari formati (Word, Excel, Powerpoint, immagini etc), la password per proteggere i documenti. Chi volesse farsi solo un'idea dei contenuti che SodaPDF mette a disposizione, può ottenere l'accesso completo per due settimane spendendo solo 1,97€, praticamente un caffè.

Cosa si può fare con Soda PDF?

Soda PDF permette tantissime azioni. Dalla semplice visualizzazione e modifica del PDF fino alla firma digitale. Vediamo nel dettaglio le feature del software per la gestione dei documenti pdf più conosciuto al mondo.

Visualizzazione : Permette di aprire e visualizzare documenti PDF.

: Permette di aprire e visualizzare documenti PDF. Modifica : Consente di apportare modifiche direttamente ai file PDF, come l'aggiunta di testo, immagini, forme, evidenziazione del testo, commenti e altro ancora.

: Consente di apportare modifiche direttamente ai file PDF, come l'aggiunta di testo, immagini, forme, evidenziazione del testo, commenti e altro ancora. Conversione : può convertire documenti PDF in altri formati, come Word, Excel, PowerPoint, immagini e molto altro.

: può convertire documenti PDF in altri formati, come Word, Excel, PowerPoint, immagini e molto altro. Creazione : Gli utenti possono creare nuovi documenti PDF da zero o da file esistenti.

: Gli utenti possono creare nuovi documenti PDF da zero o da file esistenti. Organizzazione : Il software offre strumenti per organizzare i documenti PDF, tra cui la suddivisione, l'unione, la riassegnazione delle pagine e altro ancora.

: Il software offre strumenti per organizzare i documenti PDF, tra cui la suddivisione, l'unione, la riassegnazione delle pagine e altro ancora. Sicurezza : consente di proteggere i documenti PDF con password o crittografia, limitando l'accesso o le modifiche non autorizzate.

: consente di proteggere i documenti PDF con password o crittografia, limitando l'accesso o le modifiche non autorizzate. Firma digitale : È possibile aggiungere firme digitali ai documenti PDF per verificarne l'autenticità.

: È possibile aggiungere firme digitali ai documenti PDF per verificarne l'autenticità. Collaborazione: offre strumenti di revisione e annotazione per facilitare la collaborazione sui documenti PDF con altri utenti.

Sottolineiamo, infine, che il nuovo Soda Pdf Pro 2023 include oltre 50 strumenti per PDF facili da usare, sia per PC che per dispositivi mobili. Un prodotto mai così veloce, mai così leggero. Per qualsiasi difficoltà, è possibile affidarsi al customer care dell'azienda, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

