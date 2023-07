Soda PDF, molto più di un semplice editor: sconto del 62%

Se pensavi che i software per la gestione dei file PDF fossero tutti uguali, preparati a scoprire Soda PDF: con il suo set completo di funzionalità avanzate è pronto a conquistare tutti. E grazie a una promozione esclusiva, puoi ottenerlo con uno sconto del 62%.

Soda PDF è molto più di un semplice lettore di file PDF. Nato con l'obiettivo di essere potente, innovativo e facile da usare, questo software si distingue dalla concorrenza grazie a un'infinità di funzioni che permettono di fare molto di più che visualizzare documenti.

Una panoramica delle funzioni di Soda PDF

Ti è mai capitato di dover unire più file PDF in un unico documento o di dover separare parti specifiche da un PDF esistente? Con Soda PDF, la combinazione e la divisione dei file PDF sono operazioni semplici e immediate. Hai il pieno controllo dei tuoi documenti PDF: ruota, riordina, aggiungi o rimuovi pagine da qualsiasi file con facilità.

La versatilità di Soda PDF si manifesta nella sua capacità di convertire i file PDF in una vasta gamma di formati. Inoltre, puoi comprimere i file PDF per ridurne le dimensioni senza perdere qualità e anche aggiungere commenti e annotazioni direttamente sui tuoi documenti PDF, facilitando la comunicazione e la condivisione di idee.

Altre funzioni sono: creazione moduli PDF, protezione dei tuoi documenti con password crittografata AES a 256 bit, tecnologia OCR per riconoscere e modificare il testo all'interno di un documento o un'immagine scansionata, firmare elettronicamente i tuoi documenti PDF, monitorare e gestire le firme elettroniche. In più, il software offre una gamma di strumenti online pronti per soddisfare ogni tua esigenza.

Soda PDF è il compagno perfetto per coloro che vogliono un software completo ed efficiente per gestire i file PDF. La sua vasta gamma di funzionalità, che vanno oltre la semplice visualizzazione, ti permette di lavorare con i tuoi documenti in modo rapido e professionale. L'offerta esclusiva ti permette di risparmiare il 62% sul prezzo di listino, che scende così a soli 49 euro, anziché 130.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.