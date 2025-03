Snapdragon X Plus, 16GB di RAM e SSD da 512GB: Dell Inspiron 14 è super

Devi acquistare un notebook ma sei indeciso su quale sia il prodotto migliore per le tue esigenze. Allora lascia che ti diamo una mano segnalandoti questa ottima promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Dell Inspiron 14 a soli 699 euro, invece che 762 euro.

Come puoi c'è uno sconto sull'ultimo prezzo più basso registrato del 8% che ti fa risparmiare ben 63 euro sul totale. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 58,25 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Dell Inspiron 14 a questo prezzo è un best buy

Non ci sono dubbi, se vuoi un computer portatile senza svenarti devi acquistare subito Dell Inspiron 14. Grazie al suo potente processore Snapdragon X Plus, con 16 GB di RAM, regala prestazioni straordinarie. Gode della scheda grafica Adreno di Qualcomm e di un SSD da 512 GB per archiviare di tutto senza troppi sacrifici.

Ha un bellissimo display da 14 pollici FHD 1920 x 1080 p dotato di una luminosità di 300 nits e una bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. Puoi starci davanti per tutto il tempo che vuoi senza problemi. Possiede una tastiera compatta e retroilluminata con tasti ben distanziati e silenziosi. A bordo troverai il fluido sistema operativo Windows 11 Home. E potrai avvalerti delle porte USB 3.2 per trasferire file in modo rapido e per collegare varie periferiche. Delle porte Type-C e DP che ti permetteranno di collegare monitor esterni e di uno slot per scheda microSD.

Che stai aspettando dunque? L'offerta non durerà in eterno. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Dell Inspiron 14 a soli 699 euro, invece che 762 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

