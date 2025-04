Snapdragon W5+ e oltre 100 profili sport: TicWatch Pro 5 è la scelta migliore

Un'opportunità da non perdere per chi desidera unire tecnologia avanzata e risparmio: il TicWatch Pro 5 di Mobvoi è disponibile con un ribasso eccezionale del 49%, più un ulteriore sconto di 25 euro applicando il coupon. Grazie a questa offerta, puoi portarti a casa un dispositivo premium a un prezzo che non ha precedenti. Scopri l'offerta qui.

Un concentrato di tecnologia e design

Il TicWatch Pro 5 non è solo uno smartwatch, ma un vero e proprio alleato tecnologico per la tua quotidianità. Dotato del potente processore Snapdragon W5+ Gen 1, supportato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, garantisce prestazioni rapide e fluide. Grazie al sistema operativo Wear OS di Google, l'accesso a un'ampia gamma di app e funzioni personalizzabili è a portata di polso. È compatibile con dispositivi Android 8.0 e successivi, ma non con iOS.

La vera rivoluzione di questo smartwatch sta nella sua tecnologia a doppio display. Un display OLED ad alta risoluzione si alterna a uno schermo ultra-low-power, una soluzione che estende l'autonomia fino a 80 ore con una sola carica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida consente di ottenere il 65% di batteria in soli 30 minuti o una giornata di utilizzo con appena 15 minuti di ricarica.

Funzionalità pensate per il tuo stile di vita

Il design robusto, con una cassa in acciaio inossidabile e un cinturino in silicone, si unisce a una resistenza all'acqua fino a 5 ATM, rendendolo ideale anche per attività acquatiche. La corona rotante, innovativa e precisa, permette una navigazione agevole anche con i guanti, mentre il feedback aptico aggiunge un tocco di comfort all'uso quotidiano.

Per gli amanti del fitness, il TicWatch Pro 5 offre un GPS integrato, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, la misurazione dell'ossigenazione sanguigna e metriche avanzate come VO2 Max e tempi di recupero. Oltre 100 modalità di allenamento garantiscono un monitoraggio completo delle tue attività. Per chi invece cerca un aiuto nella gestione delle giornate, questo smartwatch supporta i pagamenti contactless tramite Google Pay e consente di ricevere notifiche e rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Con dimensioni compatte e un peso minimo, il TicWatch Pro 5 si conferma una scelta versatile e affidabile per ogni esigenza. Grazie all'offerta attuale, puoi acquistarlo a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Approfitta subito dell'offerta e scopri il piacere di avere al polso un dispositivo all'avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.