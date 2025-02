Snapchat svela il suo nuovo modello AI text-to-image

La piattaforma social Snapchat ha annunciato l'imminente lancio di un nuovo modello di generazione AI text-to-image. Secondo l’azienda, questo modello è così avanzato che consentirà agli utenti di generare immagini di alta qualità su dispositivi mobili in "pochi secondi". Si prevede che la funzionalità verrà implementata nei prossimi mesi. Snapchat afferma che la funzionalità è dotata di un modello di diffusione avanzato basato sull’AI, progettato per essere compatto ma incredibilmente veloce. In particolare, il nuovo modello di testo in immagine AI può generare immagini di alta qualità in circa 1,4 secondi su un iPhone 16 Pro Max. Tale modello funziona interamente sul dispositivo, il che aiuta a ridurre i costi di elaborazione che sarebbero stati sostenuti se il modello si fosse basato su server di grandi dimensioni per il suo funzionamento.

Snapchat: modello AI verrà integrato in AI Snaps, AI Bitmoji Backgrounds

Snap afferma di aver raggiunto questa efficienza adottando tecniche di formazione innovative. In questo modo il modello è capace di apprendere da sistemi AI più grandi mantenendo al contempo le sue dimensioni ridotte. Snap ha in programma di integrare questo nuovo modello AI text-to-image nelle funzionalità più popolari di Snapchat. Queste includono come AI Snaps, AI Bitmoji Backgrounds e altro ancora. Inoltre, questa tecnologia AI interna consentirà a Snap di offrire alla sua community di utenti strumenti AI di alta qualità a un basso costo operativo. Come riportato sul blog dell’azienda: "Snap ha una lunga storia di eccellenza nella ricerca nell'ottimizzazione e nell'efficienza dei modelli. Siamo ispirati dall'innovazione del settore che sta rendendo gli strumenti AI più efficienti, convenienti e accessibili e non vediamo l'ora di continuare a contribuire al rapido ritmo dell'innovazione, in particolare per le esperienze mobile-first".

Come accennato, l'azienda ha indicato una tempistica esatta per il lancio di questa nuova funzionalità di intelligenza artificiale. Tuttavia, ha rivelato che questa nuova funzionalità è il proseguimento del suo investimento a lungo termine in tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico all'avanguardia.