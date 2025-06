Snapchat Spectacles e Gemini: nasce il primo filtro anti-pubblicità nella vita reale

Un nuovo capitolo nell'interazione con la realtà fisica si apre grazie all'innovativa tecnologia anti-pubblicità sviluppata dal programmatore belga Stijn Spanhove. La sua creazione, un Adblocker per il mondo reale, utilizza i modernissimi Snapchat Spectacles di quinta generazione per trasformare l'esperienza quotidiana degli utenti, filtrando gli annunci pubblicitari che popolano le città.

La tecnologia dietro il progetto

Il sistema si basa sulle potenzialità della Augmented Reality (realtà aumentata) combinata con l'intelligenza artificiale Gemini AI di Google. Questi occhiali smart, dotati di un sistema operativo indipendente, identificano automaticamente cartelloni pubblicitari, annunci stampati e confezioni commerciali, sostituendoli con rettangoli rossi visibili attraverso le lenti.

Un approccio Open Source per il futuro

Basata su tecnologie Open Source, l'applicazione è accessibile su GitHub, permettendo agli sviluppatori di tutto il mondo di contribuire al suo sviluppo. I video dimostrativi pubblicati online evidenziano l'efficacia del sistema nel mascherare, in tempo reale, diverse tipologie di pubblicità, offrendo un esempio tangibile delle sue potenzialità.

Sfide tecniche da affrontare

Nonostante l'entusiasmo, la tecnologia presenta ancora alcune limitazioni. Gli schermi trasparenti dei Snapchat Spectacles non riescono a bloccare completamente la luce, rendendo parzialmente visibili gli annunci pubblicitari sottostanti. Inoltre, l'autonomia limitata a soli 45 minuti rappresenta un ostacolo significativo per un utilizzo prolungato nella vita quotidiana.

Personalizzazione e prospettive future

Spanhove ha annunciato che il prossimo passo sarà rendere l'esperienza più personalizzabile. In futuro, invece di semplici rettangoli rossi, gli utenti potrebbero visualizzare contenuti utili come promemoria, immagini personali o elementi naturali, trasformando gli spazi pubblicitari in superfici significative e personalizzate.

Questa innovazione non solo ridefinisce il rapporto tra tecnologia e pubblicità, ma solleva anche importanti interrogativi sul diritto individuale di filtrare i contenuti commerciali nello spazio pubblico. Con il continuo progresso della tecnologia AR, il progetto potrebbe rappresentare un punto di svolta per l'adozione pratica della realtà aumentata nella vita quotidiana, superando i limiti attuali e offrendo nuove opportunità di personalizzazione e controllo per gli utenti.