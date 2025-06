Snapchat: annunciata ufficialmente la data d'uscita degli occhiali AR Specs

Il CEO di Snapchat, Evan Spiegel, ha annunciato l'arrivo dei nuovi occhiali AR chiamati Specs, previsti per l'inizio del 2026. Questa mossa permetterà all'azienda di battere sul tempo il principale concorrente, Meta, che ha pianificato il lancio dei propri dispositivi solo nel 2027.

La nuova generazione di Specs

La nuova generazione di Specs rappresenta il culmine di un progetto decennale di Snapchat nel campo della realtà aumentata. Rispetto agli attuali Spectacles, il dispositivo offrirà un design più sottile e sofisticato, risultato di un anno di collaborazione con sviluppatori e partner. Questo perfezionamento mira a rendere il prodotto più appetibile al mercato di massa, avvicinandosi così a una vera rivoluzione tecnologica.

Integrazione con l'AI e altri dettagli

Tra le caratteristiche principali dei nuovi occhiali AR spiccano l'integrazione di AI e la visione pass-through completa. Questa tecnologia consente di sovrapporre elementi digitali alla realtà fisica senza necessità di smartphone o altri dispositivi esterni. Inoltre, i nuovi Specs includeranno algoritmi avanzati di machine learning per comprendere l'ambiente circostante, assistenza basata su AI in contesti tridimensionali, esperienze di gioco condivise e la capacità di fungere da workstation mobile. Tutto ciò li posiziona come un esempio di tecnologia innovativa nel settore.

La competizione nel settore

Nonostante queste innovazioni, Snapchat si trova a competere con giganti tecnologici dalle risorse enormemente superiori. Meta, ad esempio, sta lavorando gradualmente verso il lancio dei propri occhiali AR, puntando sul miglioramento di funzionalità e comfort. Questo sforzo si basa sul successo delle Ray-Ban Meta Glasses, che hanno già riscosso un notevole interesse. Anche Apple rappresenta un potenziale concorrente in questo mercato, grazie alla sua consolidata capacità di attrarre i consumatori con prodotti all'avanguardia.

La strategia di Snapchat

La strategia di Snapchat punta a sfruttare il vantaggio del "first-mover", confidando nell'ampia base di utenti che già genera oltre 8 miliardi di interazioni di realtà aumentata quotidianamente attraverso l'app. L'azienda spera di conquistare una fetta significativa del mercato prima che i concorrenti riescano a lanciare le proprie alternative. Tuttavia, resta da vedere se i consumatori saranno disposti ad adottare immediatamente la tecnologia proposta da Snapchat o se preferiranno attendere le soluzioni di Meta e Apple.