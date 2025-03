Snap annuncia lenti AI video basate sul suo modello interno

Snapchat ha annunciato le sue prime lenti AI generative. Queste sono alimentate dal modello video generativo interno di Snap. Le tre nuove lenti AI Video sono disponibili per gli utenti con l'abbonamento premium dell'app, Snapchat Platinum, al costo di 15,99 dollari al mese. Il lancio avviene dopo che Snap ha svelato uno strumento AI di generazione video al suo Partner Summit lo scorso settembre. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che le nuove lenti AI Video sfruttano le versioni successive di questa tecnologia di base.

Snap è una delle aziende leader nella realtà aumentata. Tuttavia, negli ultimi anni ha anche investito nell'intelligenza artificiale insieme a quasi tutte le altre aziende tecnologiche. Con queste nuove lenti video AI, Snap sta adottando l'intelligenza artificiale per rimanere competitiva e fornire ai propri utenti funzionalità che non sono ancora disponibili sulle piattaforme dei suoi rivali, tra cui Instagram e TikTok. Mentre Snapchat sta iniziando con tre lenti video AI al lancio, prevede di aggiungerne altre ogni settimana. Le lenti iniziali includono "Procione" e "Volpe", entrambe animate. La terza lente "Fiori di primavera" Quest’ultima genera un effetto zoom-out che rivela la persona nel tuo Snap che tiene in mano un bouquet.

Snap: come sfruttare le nuove lenti AI

Gli utenti possono accedere alle nuove lenti tramite il carosello Lenses. È possibile selezionare la Lente, quindi catturare uno Snap tramite la tua fotocamera anteriore o posteriore. Il video AI verrà generato e quindi salvato automaticamente nei tuoi Ricordi. Come rivela l'azienda in un post sul blog: "queste Lenti, alimentate dal nostro modello video generativo interno, offrono alcuni degli strumenti AI più all'avanguardia disponibili oggi agli Snapchatter tramite un formato Lente familiare. Abbiamo una lunga storia di primi passi nel portare strumenti AR, ML e AI avanzati direttamente alla nostra comunità e siamo entusiasti di vedere cosa creeranno gli Snapchatter".

Come nota Snapchat, ha senso per l'azienda portare l'intelligenza artificiale generativa su Lenses, dato che è un formato che gli utenti hanno adottato per anni. Sebbene Snap abbia attinto in passato agli strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI e Google per alimentare alcune delle sue funzionalità, ora sta anche sviluppando i propri modelli interni. Il mese scorso, l'azienda ha presentato un modello di ricerca AI text-to-image per dispositivi mobili che alimenterà alcune delle funzionalità di Snapchat nei prossimi mesi. Snap ha affermato all'epoca che implementando la tecnologia interna, sarà in grado di offrire alla sua community strumenti di intelligenza artificiale di alta qualità a un costo operativo inferiore.