Smetti di pagare l'abbonamento cloud: perché i piani a vita di pCloud hanno senso

pCloud, azienda specializzata con oltre 10 anni di esperienza e 24 milioni di utenti, ribalta il concetto di abbonamento cloud permettendoti di pagare lo spazio di archiviazione che ti serve una volta soltanto e usarlo per sempre, con un alto livello di privacy basato sulle normative svizzere.

La struttura tariffaria proposta di pCloud mira dunque a eliminare i pagamenti ricorrenti richiedendoti un investimento iniziale più alto che si ammortizzerà nel tempo. Le licenze a vita sono proposte con sconti significativi:

Premium 500GB a 199 euro invece di 299

invece di 299 Premium Plus 2TB a 399 euro invece di 599

invece di 599 Ultra a 10TB a 1190 euro invece di 1890

Qualunque sia la tua scelta, i dati risiederanno in data center certificati protetti da crittografia AES a 256 bit e protocolli TLS/SSL. Con il client desktop avrai una sorta di disco virtuale sul tuo computer dandoti modo di lavorare il file direttamente nel cloud senza occupare lo spazio fisico del disco rigido interno.

Non avrai limiti in termini di dimensione dei file caricati o della velocità di trasferimento: inoltre, è integrato un sistema di ripristino per recuperare versioni precedenti dei file o dati cancellati fino a 30 giorni. Interessante anche la gestione multimediale dato che l'app dispone di un player audio e video integrato per goderti in streaming film e librerie musicali archiviate ed è presente un backup automatico del rullino fotografico dello smartphone.

Infine, lato produttività, i file possono essere condivisi in modo professionale tramite link protetti da password, cartelle condivise o pagine di collaborazione personalizzate.

Per smettere di pagare canoni mensili per la tua archiviazione cloud, i piani a vita di pCloud sono la scelta migliore.

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