Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Smetti di cercare il WiFi in vacanza: scarica Saily e avrai internet senza roaming

Con Saily potrai avere una eSIM con cui configurare un piano dati per oltre 200 paesi.
Smetti di cercare il WiFi in vacanza: scarica Saily e avrai internet senza roaming
Con Saily potrai avere una eSIM con cui configurare un piano dati per oltre 200 paesi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 22 gen 2026
Link copiato negli appunti

Saily è la risposta che cerchi se sei un viaggiatore assiduo, o stai preparando comunque un viaggio all'estero, e non vuoi spendere troppi soldi in tariffe di roaming, perdere tempo nel cercare una SIM locale o rischiarla con le reti WiFi pubbliche. Così, scarichi l'applicazione, configuri il piano dati che pensi possa servirti per la tua destinazione e sei pronto in un attimo. Facile, veloce e soprattutto conveniente.

Scarica Saily

Il processo è semplicissimo: una volta scaricata l'app, scegli il piano dati e la destinazione, installi la eSIM e la configuri seguendo la procedura indicata e attivi l'offerta. A quel punto, già sceso dall'aereo, avrai subito internet a disposizione senza dover cambiare SIM o senza dover cercare SIM locali.

Parliamo di una piattaforma flessibile dato che puoi scegliere sì piani per oltre 200 destinazioni, ma anche configurare esigenze specifiche come pacchetti da 1TB a piani addirittura regionali o globali se ti sposti spesso. In ogni caso, qualsiasi offerta è pensata per adattarsi al tuo stile di viaggio per non pagare più del dovuto.

Scarica Saily

Ad aiutarti ci sarà un avviso di consumo dati che ti segnalerà quando avrai consumato l'80% della tua offerta e un'assistenza clienti a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a qualsiasi fuso orario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Kena Mobile 300 Giga in offerta: a 5,99€ è la tariffa su rete TIM che cercavi
Tech

Kena Mobile 300 Giga in offerta: a 5,99€ è la tariffa su rete TIM che cercavi
Europa League: dove vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda
Tech

Europa League: dove vedere Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda
Disney+ a partire da 4,99 euro al mese: ultimi giorni per aderire all'offerta
Tech

Disney+ a partire da 4,99 euro al mese: ultimi giorni per aderire all'offerta
Engie: le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 22 gennaio
Tech

Engie: le nuove tariffe dell'offerta a prezzo fisso scadono il 22 gennaio