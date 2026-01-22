Smetti di cercare il WiFi in vacanza: scarica Saily e avrai internet senza roaming

Saily è la risposta che cerchi se sei un viaggiatore assiduo, o stai preparando comunque un viaggio all'estero, e non vuoi spendere troppi soldi in tariffe di roaming, perdere tempo nel cercare una SIM locale o rischiarla con le reti WiFi pubbliche. Così, scarichi l'applicazione, configuri il piano dati che pensi possa servirti per la tua destinazione e sei pronto in un attimo. Facile, veloce e soprattutto conveniente.

Il processo è semplicissimo: una volta scaricata l'app, scegli il piano dati e la destinazione, installi la eSIM e la configuri seguendo la procedura indicata e attivi l'offerta. A quel punto, già sceso dall'aereo, avrai subito internet a disposizione senza dover cambiare SIM o senza dover cercare SIM locali.

Parliamo di una piattaforma flessibile dato che puoi scegliere sì piani per oltre 200 destinazioni, ma anche configurare esigenze specifiche come pacchetti da 1TB a piani addirittura regionali o globali se ti sposti spesso. In ogni caso, qualsiasi offerta è pensata per adattarsi al tuo stile di viaggio per non pagare più del dovuto.

Ad aiutarti ci sarà un avviso di consumo dati che ti segnalerà quando avrai consumato l'80% della tua offerta e un'assistenza clienti a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a qualsiasi fuso orario.

