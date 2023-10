Smartwatch in super sconto alla Festa delle Offerte Prime

Se hai aspettato finora per accaparrarti uno smartwatch di qualità a buon prezzo allora hai sicuramente fatto la scelta giusta. Abbiamo selezionato i migliori 6 wearable in offerta in questi due giorni folli. Tieni presente che queste promozioni sono in esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

I migliori 6 Smartwatch a prezzi bassissimi

Il primo smartwatch che abbiamo deciso di segnalarti e questo bellissimo Fossil con Wear OS di Google. Un wearable elegantissimo e molto preciso con cinturino in acciaio. Puoi scegliere tra la versione donna a soli 131,20 euro o quella uomo a 173,30 euro.

Un altro ottimo dispositivo a un prezzo vantaggioso è il bellissimo Polar Ignite 2, con un display rotondo da 1,2 pollici e oltre 150 profili sportivi tra cui scegliere. GPS integrato e batteria che dura fino a 5 giorni in modalità orologio. Puoi averlo a soli 125 euro, invece che 229,95 euro.

Passiamo quindi a uno dei nostri preferiti, il mitico Garmin Venu Sq 2 che oggi ti puoi mettere al polso a soli 184,90 euro, invece che 269,99 euro. Potrai vedere l'ora e le notifiche nel bellissimo display AMOLED da 1,4 pollici e godere della super batteria che dura fino a 11 giorni.

Sia invece hai un budget limitato allora quello che fa al caso tuo è sicuramente Amazfit Gtr 2. Lo puoi avere a soli 79,79 euro, anziché 129,90 euro. Nonostante il prezzo basso è un ottimo dispositivo. Puoi controllare la musica che viene riprodotta e possiede un microfono e un altoparlante per rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Torniamo quindi su un brand già visto, ma non possiamo non segnalare uno sconto di ben 100 euro sul fantastico Garmin Instinct 2. Ha una cassa da 45 mm super resistente e potrai immergerti fino a 100 m sott'acqua. Oltre 30 profili per lo sport precaricati e 28 giorni di autonomia in modalità orologio. È tuo a soli 199,90 euro, invece che 299,99 euro.

Per ultimo abbiamo tenuto uno dei migliori modelli in circolazione, ovviamente anche il prezzo è più alto ma siamo di fronte a uno smartwatch d'eccellenza. Stiamo parlando dell'epico Samsung Galaxy Watch 6 nella versione LTE con display in vetro di zaffiro e cassa da 44 mm. Davvero un personal trainer al polso in grado di monitorare ogni cosa del tuo corpo. Solo 349 euro e te lo porti a casa.

Questi ovviamente sono soltanto alcune delle tantissime promozioni che potrai trovare in questi due giorni di Festa delle Offerte Prime. Fai presto però perché ovviamente le unità disponibili non sono infinite. Ti ricordiamo anche che se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.