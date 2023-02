Smartwatch Polar Vantage M può essere vostro ad un prezzo imperdibile su Amazon

Rispetto ad altri orologi di questa fascia di prezzo, il Polar Vantage M è un vero gioiello. Tuttavia, se il monitoraggio dello sport è la vostra preoccupazione principale, questo è un ottimo investimento. Lo schermo ha un diametro rispettabile di 46 mm, che lo rende notevolmente più grande di un Garmin Forerunner 645. È sorprendente che non venga visualizzato l'intero quadrante ed il peso di 45 grammi richiede uno sforzo minimo per portarlo in giro. Acquistalo su Amazon a soli 141,93€ invece di 279,90€.

Per quanto riguarda i sensori e l'hardware, troviamo il sistema di posizionamento globale (GPS) e il sistema di navigazione satellitare globale (GLONASS), oltre a un sensore di frequenza cardiaca da polso unico nel suo genere che combina il sensore ottico e la tecnologia di bioimpedenza per contrastare le letture imprecise prodotte dal movimento.

Purtroppo, il display è buono ma non spettacolare e la sua bassa luminosità (sia in modalità standby che attiva) lo rende difficile da vedere a colpo d'occhio, soprattutto in presenza di sole. Ci sono solo 5 pulsanti e non c'è il touch screen. L'interfaccia utente dell'orologio è minimale; probabilmente non lo userete per altro che per tenere traccia dei vostri allenamenti e caricare i risultati sull'app Polar Flow.

Nel complesso, è abbastanza facile da usare. Per iniziare una corsa, si sceglie l'attività dal menu, quindi si avvia l'allenamento, si sceglie lo sport e infine si sceglie la corsa. Verrà visualizzato il "quadrante di allenamento" iniziale, che può essere predeterminato o personalizzato. Modificando il profilo dello sport nell'app Polar Flow è possibile renderlo più specifico per le proprie esigenze. Ogni lato può avere fino a quattro campi aggiuntivi e sono disponibili un paio di opzioni a schermo intero.

Se si desidera, è anche possibile registrare manualmente i giri premendo il pulsante "start". Per interrompere l'esercizio in anticipo, premere "indietro" per mettere in pausa e tenerlo premuto per tre secondi. Approfitta ora dello sconto del 49% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.