Smartwatch P32 per uomo e per donna: oltre META' PREZZO di sconto su Amazon

La comodità e l'immediatezza di recepire ed elaborare informazioni, soprattutto in giornate molto impegnate nella vita quotidiana, sono cose da non sottovalutare. Per questo e per il supporto in tante altre attività sono nati gli Smartwatch, degli orologi intelligenti alla portata di tutti e che hanno pian piano guadagnato un posto sui polsi di milioni di persone. Guardare un messaggio di sfuggita? Contare i passi durante il giorno? Controllare lo stress? Da oggi possiamo farlo a metà prezzo, con il P32.

Questo Smartwatch per adulti di MOLOCY, è impermeabile e monta delle batterie al polimero di litio, e soprattutto è leggerissimo: pesa solo 40 grammi. Come già detto, il P32 è in offerta su Amazon all'incredibile prezzo di 29,99€, che conta quindi il 57% di sconto sul prezzo totale, un affare da non lascarsi sfuggire.

Smartwatch P32: controllo totale a portata di polso

Le funzioni che abbiamo elencato sono solo alcune delle cose che lo smartwatch P32 può offrirvi, alle quali aggiungiamo anche il controllo della musica, il cardiofrequenzimetro (che lo rende adatto a sportivi e non), calcolo dell'ossigenazione del sangue, GPS, previsioni del tempo, regolazione della luminosità e molto altro ancora.

Gli sportivi in particolare potranno invece usufruire, con il P32 di MOLOCY, di ben 24 modalità sportive, adatto a diversi tipi di attività ginniche, e coadiuvato dal tracciamento della salute con il nuovo sensore ottico ad alta precisione. Insomma, un'offerta da non farsi scappare per tenere sotto controllo gran parte della vostra vita!

