Smartwatch leggerissimo e con tante funzioni al 64%, che BOMBA

Ti segnalo questa offerta imperdibile che trovi in esclusiva su Amazon per la quale dovrai essere davvero super veloce. Metti subito nel tuo carrello lo smartwatch Imfrchcs C60 a soli 25,49 euro, invece che 69,99 euro.

Sconto folle del 64% che sconvolge il web. Se fai presto puoi fare un vero colpo. Questo smartwatch ha uno schermo rettangolare molto fine e leggero con un morbido cinturino in silicone. Monitora il tuo stato di salute 24 ore su 24 e restituisce dati molto precisi. È resistente all'acqua, riceve notifiche e ha moltissime modalità sportive tra cui scegliere.

Imfrchcs C60: smartwatch leggero e comodo a un prezzo wow

Non c'è dubbio che il prezzo è davvero sconvolgente e attira subito l'attenzione, tuttavia non è solo fumo negli occhi. Questo smartwatch ha tantissime funzioni e offre prestazioni di alto livello. Puoi visualizzare il tuo stato di salute nello splendido schermo AMOLED HD da 1,10 pollici. E puoi scegliere tra diversi quadranti quello che più ti piace. Tiene traccia del tuo battito del cuore, dell'ossigeno nel sangue e ti avvisa quotidianamente.

Oltre a questo, lo puoi usare come personal trainer, grazie alle sue 25 modalità sportive professionali preinstallate. Mentre le svolgi il tuo smartwatch continua a monitorare la tua attività restituendo dati precisi che potrai controllare anche in app. Ricevi messaggi, e-mail, sveglie e promemoria direttamente al tuo polso. Inoltre è resistente all'acqua fino a 5 ATM con classificazione IP68. E lo potrai tenere per una settimana a pieno regime o per 30 giorni in standby.

Approfitta anche tu di questa eccezionale offerta. Fai presto perché finirà in un attimo considerando lo sconto bomba. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo smartwatch Imfrchcs C60 a soli 25,49 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.