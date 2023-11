Smartwatch in super sconto al Black Friday 2023!

Per te che sei alla ricerca di un ottimo smartwatch abbiamo selezionato non solo i migliori attualmente disponibili sul mercato ma anche quelli che in occasione del Black Friday sono super scontati. Mettiti comodo e goditeli tutti!

Xiaomi Watch S1 Active

Dotato di un display da 1,43 pollici AMOLED grande e nitido questo smartwatch Xiaomi ti offre un'esperienza visiva unica. Design leggero ed elegante e una quantità innumerevole di funzioni tra cui tantissime modalità di allenamento. E ancora monitoraggio della tua salute 24 ore su 24 grazie al bio-sensore PPG multicanale. Oggi puoi acquistarlo con uno sconto pazzesco del 62%, praticamente lo paghi molto meno della metà. Avrai un risparmio netto di ben 125 euro!

Xiaomi Mi Watch

Questo Xiaomi dispone di un display HD da 1,39 pollici, una batteria a lunga durata che ti garantisce ben 16 giorni di autonomia e ben 117 modalità fitness. Acquistalo con il Black Friday e accedi allo sconto del 38%. Dall'attuale costo di mercato di 129,99 euro tu ora lo paghi solamente 79,99. Praticamente risparmi 50 euro!

Samsung Galaxy Watch6

Il Samsung Galaxy Watch6 con ghiera touch in alluminio ti consente di monitorare costantemente la tua salute e i principali parametri vitali, non solo analizza anche il tuo sonno e misura la tua composizione corporea. Dotato di batteria a lunga durata, un display chiaro e ancora più grande e quadranti personalizzati. Oggi è tuo con lo sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 120 euro. Dal costo di mercato di 369 euro tu ora lo paghi solamente 249 euro!

Apple Watch Series 8

Uno smartwatch con cassa in alluminio che è anche un efficiente Fitness tracker. Monitora i tuoi parametri e possiede le utilissime funzioni “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”. E poi si tratta di un Apple che la dice già molto lunga. Oggi in occasione del Black Friday Apple Watch Series 8 è tuo a soli 399 euro.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra è uno smartwatch con una robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio. Non solo è anche un Fitness tracker. Inoltre possiede un GPS di precisione e una batteria a lunghissima durata. In occasione del Black Friday è tuo con un risparmio netto di 50 euro!

Gli smartwatch che hai visto sono stai posti in ordine di sconto, dalla percentuale di sconto più alta a quella più bassa. Non ti resta che scegliere il tuo preferito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.