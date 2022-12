Smartwatch Garming Instinct Solar è il regalo perfetto a questo prezzo su Amazon

Lo Smartwatch Instinct Solar GPS di Garmin è in grado di garantire una durata della batteria fino a 38 ore, pur utilizzando appieno la funzione GPS dell'orologio. Ciò è possibile sfruttando l'energia del sole. Costruito per resistere a temperature e urti estremi, l'Instinct Solar ha una cassa in polimero rinforzato con fibre e uno schermo antigraffio in vetro Corning Gorilla Glass rinforzato. Acquistalo ora su Amazon a soli 199,90€ invece di 399,99€

Poiché può resistere ad una profondità d'acqua fino a 100 metri, l'orologio da polso Instinct Solar è una scelta eccellente per chi desidera nuotare. Un'altra importante funzione dell'Instinct Solar è quella di aiutare gli utenti a mantenere la propria forma fisica, supportando un'ampia gamma di profili di attività precaricati. Questi profili di attività includono surf, nuoto, jogging, ciclismo, escursionismo, canottaggio e altro ancora. Il cardiofrequenzimetro da polso e il Pulse Ox sono integrati in modo da tenere traccia delle informazioni essenziali durante l'allenamento e l'attività fisica. Il monitor vi avvisa se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa, mentre la funzione Pulse Ox vi informa sui livelli di ossigeno nel sangue ad alta quota e persino durante il sonno.

L'Instinct Solar può determinare il livello di stress utilizzando come fattore la frequenza cardiaca. In questo modo è possibile trovare i periodi della giornata in cui ci si sente particolarmente stressati. Il livello di energia del corpo può essere determinato con precisione dall'orologio da polso Instinct Solar tenendo conto di una serie di dati, tra cui la variabilità della frequenza cardiaca, lo stress e il sonno. L'orologio segnala quando si è pronti per essere attivi o quando è necessario fare una pausa.

Altimetro, barometro e bussola costituiscono i sensori ABC. Questi sensori offrono informazioni sulla direzione elettronica a tre assi, aiutano a monitorare il meteo e forniscono dati sull'altezza del terreno. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistalo su Amazon sfruttando la spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.