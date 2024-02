Smartwatch Garmin SCONTATISSIMO AL 37%: ultimi a disposizione

È uno degli smartwatch più ricercati sul mercato ed ora può essere tuo ad un prezzo stracciato! Oggi il Garmin Venu Sq è disponibile su Amazon a soli 125 euro con uno sconto straordinario del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare anche il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Garmin Venu Sq: caratteristiche e funzionalità dello smartwatch

Il Garmin Venu Sq è uno smartwatch di ultima generazione che vanta specifiche tecniche all'avanguardia.

L'orologio smart in questione è un compagno ideale per la tua attività fisica: può indicarti cosa e quando fare allenamento, con esercizi di cardio, forza funzionale, yoga e Pilates precaricati. In più, attraverso l'applicazione Garmin Connect, potrai scaricare gratuitamente altri allenamenti per qualsiasi tua esigenza.

Una volta associato ad uno smartphone compatibile, con il dispositivo potrai ricevere e-mail, messaggi di testo e avvisi multimediali di ogni tipo. È possibile anche velocizzare al massimo gli acquisti con la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay grazie ai circuiti bancari abilitati.

Allo stesso modo, la tua condizione di salute sarà sempre sotto controllo: l'orologio campiona costantemente la tua frequenza cardiaca e ti avvisa se rimane troppo alta o troppo bassa quando sei a riposo. È anche un metro di misurazione dell'intensità alla quale stai praticando le diverse attività, sia all'aperto che sott'acqua.

In più, il sensore Pulse Ox consente di rilevare la saturazione dell'ossigeno nel sangue durante il giorno e mentre stai dormendo, ovvero la quantità di ossigeno assorbita dal corpo.

Oggi il Garmin Venu Sq è disponibile su Amazon a soli 125 euro con uno sconto straordinario del 37%. Regala o regalati questo gioiellino ad un prezzo davvero piccolissimo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.