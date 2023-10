Smartwatch dalla batteria infinita: SOTTO I 100€ con lo SCONTO di Amazon

Uno smartwatch è un dispositivo indossabile che offre molte funzioni, tra cui il monitoraggio della salute, la visualizzazione delle notifiche del telefono, la gestione delle chiamate, la navigazione GPS, il controllo della musica e molto altro. In sintesi, serve a semplificare la vita quotidiana e a offrire comodità direttamente sul polso. Oggi segnaliamo un'offerta molto allettante di Amazon su uno smartwatch dalla batteria praticamente infinita: sconto del 18% per un prezzo finale di 99,99€.

Smartwatch a meno di 100€ con l'offerta di Amazon

L'Amazfit GTR 3 è uno smartwatch ricco di funzionalità che semplificano la tua vita quotidiana. Con il suo assistente vocale integrato Alexa, puoi impostare facilmente allarmi, fare domande e persino ottenere traduzioni quando sei connesso a Internet. E se sei fuori casa senza accesso a Internet, non preoccuparti, ha un assistente vocale offline che ti permette di controllare modalità sportive e misurazioni di salute tramite comandi vocali.

Questo smartwatch offre più di 150 modalità sportive integrate, tenendo traccia di dati come la frequenza cardiaca e le calorie bruciate. Puoi vedere le tue prestazioni passate e cercare di migliorare ogni volta. L'incredibile batteria dura fino 21 giorni, anche con tutte le sue funzioni avanzate. Ha anche un altimetro barometrico per le attività all'aperto e supporta vari sistemi di navigazione satellitare per tracciare con precisione il tuo percorso. L'intuitivo sistema operativo Zepp facilita la navigazione tra le applicazioni dello smartwatch.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto lo smartwatch Amazfit del 18% per un prezzo d'acquisto finale pari a 99,99€. Approfittane e non perdere questa grande occasione di portarti a casa un dispositivo affidabile, comodo, elegante e intuitivo!

