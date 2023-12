Smartwatch completo di tutto in offerta a 24,99€ (con coupon)

Lo smartwatch fitness del marchio Jugeman è tra i protagonisti delle offerte del giorno Amazon. Infatti solo per oggi è in vendita a 24,99€ invece di 79,99€, grazie allo sconto del 50% che permette di risparmiare 40€, più il coupon di 15€ disponibile in pagina. Ecco il link all’offerta.

Lo smartwatch Jugeman è tra i migliori indossabili per rapporto qualità-prezzo in vendita in questo momento. Tra le caratteristiche più importanti si annoverano lo schermo touchscreen, la certificazione IP68 e le oltre 25 modalità sportive.

Doppio sconto su Amazon per lo smartwatch fitness Jugeman

Realizzato in lega di zinco e vetro temperato, lo smartwatch in offerta su Amazon presenta un display a colori da 1,69 pollici con 6 livelli di luminosità. Come quadrante si ha la libertà di sceglierne uno disponibile online o una propria foto.

Oltre a essere un ottimo activity tracker, include numerose funzioni utili come il monitoraggio del sonno, il cardiofrequenzimentro e le notifiche di chiamata/SMS. In più in via una notifica nel caso si stia seduti troppo a lungo e consente di avere un pieno controllo sulla musica e la fotocamera del proprio smartphone.

Altre due caratteristiche chiave di questo smartwatch completo sono la certificazione IP68 e l'autonomia fino a una settimana. Per quanto riguarda la batteria, segnaliamo che è sufficiente una ricarica di 2 ore per ottenere un'autonomia compresa tra 5 e 7 giorni.

Lo smartwatch del marchio Jugeman è in offerta a soli 24,99€, grazie al doppio sconto (50% + coupon 15€) disponibile su amazon.it. L’articolo è spedito da Amazon, questo significa che gli utenti Prime possono beneficiare delle spese di spedizione gratuite. Se lo ordini oggi, arriverà a casa tua mercoledì 20 dicembre.

