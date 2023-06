Smartwatch Blackview da donna per monitoraggio e fitness in sconto del 56% su Amazon

L'orologio fitness Blackview è uno smartwatch intelligente pensato per le donne che desiderano monitorare la loro salute, senza sacrificare lo stile. Fornito con 2 cinturini, questo smartwatch si adatta perfettamente a qualsiasi outfit, occasioni formali o informali. Acquistalo ora su Amazon a soli 23,99€ invece di 54,99€.

Una delle funzioni chiave di questo smartwatch è il saturimetro (SpO2), una caratteristica vitale che consente di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue. Abbinato al cardiofrequenzimetro da polso, offre un quadro completo e accurato del tuo stato di benessere cardiovascolare in tempo reale.

L'activity tracker integrato monitora in maniera efficiente i tuoi movimenti, registrando passi, distanza percorsa e calorie bruciate. Puoi anche monitorare i tuoi schemi di sonno grazie alla funzione di monitoraggio del sonno, aiutandoti a migliorare la qualità del tuo riposo.

Progettato per resistere all'acqua fino a 5ATM, lo smartwatch è l'ideale per le tue sessioni di allenamento, nuoto o semplicemente per affrontare la giornata senza preoccuparti delle condizioni meteorologiche.

Comodo da indossare e facile da utilizzare, lo smartwatch Blackview è compatibile sia con i dispositivi Android che iOS, permettendoti di sincronizzare facilmente i tuoi dati con il tuo smartphone e ricevere notifiche in tempo reale.

In sintesi, il Blackview è un dispositivo che combina stile, funzionalità e un approccio centrato sulla salute per offrire un'esperienza di controllo e monitoraggio completa. Approfitta ora dello sconto incredibile del 56% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.