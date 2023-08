Smartwatch a PREZZO RIDICOLO su Amazon, scoprilo ora!

Stai cercando uno smartwatch semplice ma soprattutto economico? Abbiamo scovato per te qualcosa di davvero interessante ma soprattutto dal prezzo praticamente ridicolo. Lo puoi acquistare ora su Amazon e pagare pochissimo grazie alla possibilità di applicare sul costo ben due scontistiche: un coupon del valore di 13 euro + lo sconto del 50% con il codice GRF8RPOU.

Applicando le due scontistiche lo pagherai solamente 16,99 euro.

Smartwatch piccolo nel prezzo ma grande nelle prestazioni

Il display TFT da 1,69 pollici è stato completamente migliorato per un'esperienza visiva straordinaria. Sarai in grado di visualizzare più elementi sullo schermo e controllare facilmente messaggi di testo, chiamate e notifiche. Oltre a quelli ufficiali, nel Watch Face Store troverai tantissimi splendidi quadranti tra cui scegliere. E inoltre puoi personalizzarlo con una qualsiasi foto del tuo smartphone.

Comprende la funzione di monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue SpO2, un indicatore chiave della salute generale di una persona, integrando un sistema di rilevamento che monitora anche la frequenza cardiaca 24 ore su 24. Se si abbassa, il dispositivo vibra in modo che tu possa fermarti e respirare a fondo per tornare a livelli ottimali quando per esempio ti stai allenando. Questo fitness tracker è in grado di registrare con precisione anche le tue fasi del tuo sonno, per aiutarti a migliorare la qualità del sonno.

Grazie a promemoria tempestivi per SMS, chiamate in entrata, eventi di calendario e app dei social network questo smartwatch ti aiuta a restare al passo con le cose più importanti. E hai anche a disposizione funzioni come meteo, sveglia, contapassi, cronometro, controllo della musica e molto altro tutto direttamente dal tuo polso.

Con una resistenza a 5 ATM, puoi portarlo con te ovunque, sotto la doccia o in acque poco profonde. Questo tracker activity offre ora 14 nuove modalità fitness, come jogging, yoga, tapis roulant, ciclismo, nuoto e altro. Basta un'occhiata per conoscere la durata dell'esercizio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. Tutti i dati possono essere registrati e analizzati attraverso grafici intuitivi.

Inoltre disponi anche di un’incredibile durata della batteria fino a 15 giorni per un uso tipico, e di 10 giorni per un uso intenso. E grazie alla tecnologia di ricarica veloce, con una carica di soli 1,5 ore hai una batteria completamente carica. Funziona bene con la maggior parte degli smartphone, compatibile con Android 5.0 / iOS 9.0 o superiore.

Prendilo subito prima che il prezzo aumenti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.