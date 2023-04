Smartwatch con 119 modalità sportive e microfono per chiamate (-56%)

Non sarebbe comodo rispondere ed effettuare chiamate direttamente dal polso? Oggi puoi fare questo è molto altro con una spesa decisamente bassa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo smartwatch Aswee a soli 30,59 euro, invece che 69,99 euro.

Che sia un errore di prezzo o semplicemente una follia di Amazon, con uno sconto del 56% avrai un risparmio di oltre 39 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un wearable eccezionale che potrai connettere con tutti i dispositivi Android o iOS.

Smartwatch Aswee: a questo prezzo è da prendere subito

Anche se questo smartwatch non è di un brand conosciuto è evidente dalle molte caratteristiche e specifiche tecniche che siamo di fronte a un prodotto di qualità. Si presenta con un bellissimo display da 1,95 pollici full-touch molto sensibile e con un cinturino morbido in silicone. Grazie al microfono e all'altoparlante integrato potrai effettuare o ricevere chiamate parlando direttamente dal tuo polso senza usare lo smartphone.

Se sei un amante dello sport potrai goderti le 119 modalità sportive integrate. Mentre le svolgi viene monitorato il tuo battito del cuore, l'ossigenazione nel sangue, le calorie bruciate, i km percorsi e tanto altro. Potrai visualizzare questi dati in tempo reale direttamente sul display oppure sull'app dedicata. È resistente all'acqua con certificazione IP68 e a una super batteria in grado di durare per 15 giorni con una sola ricarica.

Sii rapido perché ha un prezzo del genere sparirà in un attimo. Prima che questo avvenga dirigiti su Amazon e fai tuo il bellissimo smartwatch Aswee a soli 30,59 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.