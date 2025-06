SmartPOS mini in offerta: scopri la promo di Nexi

Hai bisogno di un POS innovativo, leggero e sempre connesso, ma senza canone mensile? Nexi ha pensato proprio a te con una promozione imperdibile: SmartPOS Mini è in offerta a soli 149€ (invece di 169€) IVA inclusa, senza alcun canone mensile. Una soluzione ideale per professionisti, commercianti e artigiani che cercano semplicità, efficienza e risparmio. La promo è valida fino al 23 giugno 2025 per chi sottoscrive un contratto Nexi. Scopriamo nel dettaglio tutti i vantaggi.

Tutti i vantaggi di SmartPOS Mini

SmartPOS Mini è il terminale portatile di ultima generazione che unisce tecnologia avanzata e massima mobilità: grazie alla connessione WiFi e 4G puoi accettare pagamenti ovunque ti trovi, in negozio o in mobilità.

Con la promozione attiva, puoi acquistarlo a 149€ IVA inclusa, invece del prezzo standard di 169€, e non pagherai nessun canone mensile. Inoltre, Nexi offre commissioni chiare e vantaggiose: solo 1,49% su tutte le transazioni e supporta la maggior parte delle carte europee - come Visa, Mastercard, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT.

In più, con l’iniziativa Micropagamenti, tutte le transazioni fino a 10€ sono a commissione zero fino al 30 giugno 2025, perfette per chi gestisce vendite di piccolo importo come bar, taxi, edicole o street food. Un altro punto di forza è l’accredito veloce: gli importi incassati vengono trasferiti sul tuo conto corrente entro un giorno lavorativo, senza obbligo di apertura conto con Nexi. È sufficiente un qualsiasi conto corrente italiano.

Nexi premia chi lavora: se in 12 mesi raggiungi 50 mila euro di transato complessivo, ricevi un cashback di 100€, accreditato direttamente sul tuo conto. Il programma si rinnova automaticamente ogni anno.

SmartPOS Mini supporta anche pagamenti a distanza tramite Pay-by-Link, un servizio incluso che consente di inviare un link di pagamento via SMS, email o social al cliente. Incluso nell’offerta anche il programma Protection Plus, per una gestione sicura e serena della tua attività. E per ogni necessità, l’assistenza Nexi è attiva 24/7, perfino nei weekend.

Infine, non dimenticare il vantaggio fiscale: grazie al Credito d’Imposta del 30% sulle commissioni, puoi ottenere un risparmio diretto in fase di dichiarazione. Approfitta della promo SmartPOS Mini di Nexi entro il 23 giugno 2025 e porta nella tua attività un POS smart, efficiente e senza costi fissi. Acquistalo oggi a soli 149€ anziché 169€ e inizia a incassare senza canoni fissi.

