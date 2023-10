SmartPOS Mini di Nexi ti offre canone zero e attivazione in sconto

Se sei un imprenditore, un commerciante o un libero professionista, questa è l'opportunità che stavi aspettando per modernizzare e ottimizzare la gestione dei pagamenti nella tua attività. Grazie a una promozione esclusiva valida fino al 29 ottobre, puoi attivare Nexi SmartPOS Mini a soli 149 euro invece di 179 euro. Un risparmio da non sottovalutare che ti permette di accedere a un mondo di vantaggi senza investire una fortuna.

Nexi conviene: ecco tutti i motivi per sceglierlo

Nexi SmartPOS Mini è il futuro dei pagamenti digitali. Questo dispositivo compatto, dotato di connessione WiFi e 4G, ti permette di accettare pagamenti in modo agevole ovunque ti trovi. Il canone mensile? Zero. Per tutti i pagamenti effettuati con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT®, Nexi applica una commissione fissa del 1,89%. Una tariffa trasparente e competitiva che ti consente di gestire i pagamenti con tranquillità, senza brutte sorprese.

Nexi si impegna a semplificare la vita dei piccoli esercenti, e questo si traduce in un'offerta incredibile: la promozione Micropagamenti. Con questa iniziativa, puoi dire addio alle commissioni su tutte le transazioni fino a 10 euro fino al 31 dicembre 2023. Immagina quanto questo possa migliorare la redditività del tuo business. Nexi, inoltre, sa quanto sia importante avere liquidità immediatamente disponibile. Per questo motivo, gli importi incassati tramite Nexi SmartPOS Mini saranno accreditati sul tuo conto entro il giorno lavorativo successivo alla transazione. Inoltre, non ci sono vincoli di apertura conto. Basta possedere un conto corrente in Italia.

Con Nexi accedi anche all'app e al portale Nexi Business gratuitamente. Questi strumenti ti consentono di monitorare la tua attività, gestire transazioni e storni, accedere a documenti contabili e attivare servizi e promozioni. Un partner affidabile per la gestione del tuo business. SmartPOS Mini è la soluzione che hai sempre desiderato per rendere i pagamenti digitali facili, convenienti e sicuri: approfitta di questa offerta imperdibile e risparmia sull'attivazione, ora in sconto a 149 euro (una tantum).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.