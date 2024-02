SmartPOS Mini: costo 149€ e commissioni ridotte all'1,49%

Possiedi un'attività commerciale e stai cercando un terminale di pagamento dal rapporto qualità-prezzo davvero ottimo? Particolarmente interessante è l'offerta di Nexi per il suo SmartPOS Mini: costo di soli 149 euro e commissioni ridotte all’1,49%.

Questo dispositivo non è soltanto un mezzo elettronico per accettare pagamenti, ma un terminale intelligente da portare insieme a te ovunque vai. Potrai effettuare le transazioni usando la connessione 4G.

Se devi acquistare un POS per la tua attività, devi conoscere tutte le sue caratteristiche e valutare attentamente le opzioni disponibili. Continua a leggere per conoscere meglio il POS di Nexi.

SmartPOS Mini: cosa offre il POS di Nexi?

Ecco cosa ti offre SmartPOS Mini di Nexi:

canone mensile a zero ;

; commissione unica del 1,49% per PagoBancomat e carte europee;

per PagoBancomat e carte europee; accettazione di qualsiasi tipo di pagamento;

pagamenti a distanza tramite il link ricevuto via email;

tramite il link ricevuto via email; ricevuta di pagamento digitale e firma digitale.

Grazie all'iniziativa micro-pagamenti, tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro non si pagano. Inoltre, con il servizio Pay-by-Link incluso, puoi accettare pagamenti inviando un link via SMS, email e social anche quando il cliente non è fisicamente presente nel tuo punto vendita.

Una caratteristica questa che rende il POS la soluzione migliore per effettuare consegne a domicilio e accettare pagamenti a distanza.

Insomma, se desideri un terminale di pagamento economico, con commissioni basse, senza canone e portatile, SmartPOS Mini di Nexi è ciò che ti serve. Investendo soltanto 149 euro, avrai tra le mani un dispositivo che ti aiuterà moltissimo nelle tue attività quotidiane.

