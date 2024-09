SmartPOS Easy: il POS che ti regala il 50% di cashback sulle tue commissioni

SmartPOS Easy è la soluzione di Axerve che ti aiuta a semplificare la gestione dei tuoi pagamenti elettronici per la tua attività. Non prevede costi fissi mensili, ha commissioni sulle transazioni fisse all'1%, ricevi un dispositivo touchscreen a colori con GPS e connettività 4G, una SIM multioperatore e, adesso, puoi sfruttare un'offerta con cui ottenere il 50% di cashback sulle commissioni pagate. Ecco come funziona.

SmartPOS Easy: come ricevere il 50% di cashback

L'offerta sul cashback del 50% ti permette di ridurre i costi sulle tue transazioni e di ricevere interessanti vantaggi. Per usufruire dell'offerta devi attivare il tuo SmartPOS Easy entro il 29 novembre 2024: in questo modo, riceverai un rimborso del 50% sulle commissioni pagate per le transazioni effettuate con il tuo POS.

L'accredito è praticamente immediato e avviene il giorno successivo lavorativo su qualsiasi conto corrente da te indicato. Ricorda che con il POS potrai accettare pagamenti dai principali circuiti nazionali e internazionali, senza dimenticare wallet digitali come Apple Pay, Google Play e Samsung Pay.

Non sussiste alcun vincolo contrattuale, ma sarai libero di interrompere il servizio in qualsiasi momento e senza penali.

Un'opportunità molto interessante, specie per le attività più piccole, che aiuta a rendere più leggera la spesa sulle commissioni con un evidente ed immediato vantaggio che si traduce in maniera tangibile sul proprio conto corrente. Richiedi adesso il tuo SmartPOS Easy e inizia subito a guadagnare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.