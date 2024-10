SmartPos Easy di Axerve: canone zero e commissioni dell’1%

Axerve, il primo hub per i pagamenti digitali e in-store in Italia, introduce POS Easy, un’offerta innovativa pensata per rendere il pagamento più semplice e conveniente per gli esercenti. L’offerta di Axerve prevede l’assenza di costi di canone mensile e una commissione ridotta all’1%. Inoltre, chi attiverà POS Easy entro il 29 novembre 2024 beneficerà di un cashback sulle commissioni: il 50% verrà rimborsato mensilmente, offrendo un significativo risparmio sulle transazioni.

Perchè SmartPos Easy di Axerve è così conveniente

Un elemento distintivo di questa promozione è la possibilità di acquistare il POS Android PAX A920 Pro, con connettività Wi-Fi e SIM 4G integrata. Con un unico pagamento di 100 euro, il dispositivo diventa un investimento accessibile per ogni attività commerciale, offrendo funzionalità avanzate senza costi aggiuntivi.

Il terminale è inoltre dotato di una stampante termica integrata per fornire una copia dello scontrino sia all’esercente che al cliente, offrendo una gestione completa e pratica di ogni transazione. La piattaforma di Axerve accetta pagamenti dai principali circuiti internazionali, nonché dai principali wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay, ampliando le opzioni di pagamento per i clienti e migliorando l’esperienza d’acquisto.

Per chi aderisce entro il termine della promozione, fissato alle 23:59 del 29 novembre 2024, il cashback sulle commissioni costituisce un vantaggio economico importante: Axerve, in collaborazione con Fabrick, rimborsa il 50% delle commissioni mensili tramite bonifico. Questa promozione rappresenta un’ottima occasione per abbattere i costi fissi legati ai pagamenti elettronici, consentendo agli esercenti di beneficiare di un sistema di pagamento professionale e conveniente.

Per maggiori informazioni e approfittare dell'offerta vai sul sito di Axerve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.