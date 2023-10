Smartphone Xiaomi da comprare alla Festa delle Offerte Prime

Gli smartphone Xiaomi sono ormai da tempo sulla cresta dell'onda e grazie alla Festa delle Offerte Prime oggi puoi avere il tuo modello preferito a un ottimo prezzo. Come potrai vedere dalla lista che abbiamo selezionato ce ne sono per tutte le tasche. Quindi non ti resta che scegliere in fretta quello che fa per te e completare l'acquisto prima che non sia più disponibili. Tieni presente che queste offerte sono in esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Smartphone Xiaomi: 8 modelli imperdibili

Se vuoi spendere il meno possibile Redmi 10C è sicuramente il più economico. Ha 3 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, una fotocamera da 50 MP e un generoso display da 6,71 pollici. Te lo porti a casa con appena 82 euro, invece che 145,18 euro.

Stando sempre sulla fascia economica puoi avere POCO M5, nella versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ottimo display FHD+ da 90 Hz e fotocamera da 50 MP con AI. È tuo a soli 134,90 euro, anziché 209,90 euro.

Salendo veramente di pochissimo di prezzo troviamo l'ottimo Redmi 12 nella versione da 128 GB. Display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Puoi acquistarlo a soli 139,99 euro, invece che 279,90 euro.

Quindi facciamo un piccolo balzo di qualità e a soli 229,99 euro puoi avere il bellissimo Redmi Note 12 Pro con la tecnologia 5G per navigare veloce su Internet. Prestazioni elevate con 6GB di RAM e ottimo spazio di archiviazione da 128 GB.

Con appena 100 euro di differenza puoi avere invece il mitico POCO X5 Pro 5G nella versione da 256 GB. Ha un bellissimo display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici e il super processore Snapdragon 778G che rende tutto fluido e veloce. Mettilo nel tuo carrello a soli 329,99 euro, invece che 399,90 euro.

Potrai avere invece Redmi Note 12 Pro Plus 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a soli 359,99 euro, anziché 499,90 euro. Sicuramente degna di nota la super fotocamera da 200 MP con OIS.

A questo punto alziamo parecchio l'asticella e andiamo sul fantastico POCO F4 GT. Anche qui troviamo la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet e ben 12 GB di RAM. Memoria interna da 256 GB e il potentissimo Snapdragon 8. Risparmi 47% e te lo porti a casa a soli 369,99 euro.

Ovviamente non poteva mancare Xiaomi 13 che oggi incredibilmente potrai avere a soli 869,99 euro, invece che 1199,90 euro. Un prezzo assolutamente vantaggioso. Anche qui troviamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Splendido display AMOLED FHD+ da 6,36 pollici e batteria da 4500 mAh con ricarica turbo da 67 W.

Ora che siamo arrivati in fondo a questa lista sicuramente avrai le idee più chiare. Scegli velocemente perché le offerte sono a tempo limitato. Ti ricordiamo anche che se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

